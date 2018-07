Dana Săvuică vorbește despre despățirea de fostul ei soț

Dana Săvuică, o femeie frumoasă și un om de afaceri de succes, vine astăzi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentată de Mirela Vaida, unde își împărtășește povestea de viață. Născută într-o familie de diplomați, și-a petrecut copilăria alături de părinții aflați în misiune în Asia. Școala a făcut-o în România, în perioada facultății a avut primul contact cu modellingul, iar ulterior și-a deschis o afacere în domeniu.

Dana Săvuică și Răzvan Stanciu au spus adio unei relații de 25 de ani, din care 22 i-au împărțit din postura de soț și soție. Au rezolvat divorțul rapid, discret, la notar, la sfârșitul anului 2015. Dana și Răzvan au împreună o fiică, Julie, de 23 de ani.

”După 25 de ani de relaţie, am divorțat la notar, în decembrie. E un lucru care trebuia să se întâmple, am familia care mă ajută şi mă susţine. Am prieteni foarte mulţi în jurul meu. Viaţa merge înainte. Fiica mea, Julie, e foarte ok şi poate să judece lucrurile aşa cum trebuie. Mi-a zis doar un singur lucru: «Mami, eu mă bucur pentru tine, vreau să fii liniştită, sănătoasă şi fericită» şi la fel pentru tatăl ei”, a declarat Dana.

Vedeta TV a dezvăluit cum a depăşit momentul divorţului după 25 de mariaj

”Nu e deloc greuţ. Sunt oamenii care văd parte plină sau goală a paharului. Eu încerc să văd partea plină a paharului. Viaţa e frumoasă, trebuie trăită. Am un site, un videoblog pe care l-am creat în ideea că pot să-mi arăt viaţa în imagini. Asta fac acum, proiecte online, proiecte televizate. Am văzut că ăsta este trend-ul internaţional şi am zis să încerc şi eu. Lucrurile merg în direcţia cea bună. Divorţul de soţul meu nu a afectat-o pe fiica noastră, noi avem o relaţie bună cu ea în continuare, nu a fost un strop de scandal. În momentul de faţă este important să merg pe drumul meu şi să încerc să mă obişnuiesc ca fiind o femeie singură, îmi asum acest drum şi vreau să învăţ unele lucruri. Apoi, poate va exista şi cineva în viaţa mea. Nu am avut când să fiu singură, am fost 25 de ani cu fostul meu soţ. Învăţ să văd cum este să fii singură. Nu ştiu dacă fostul meu soţ şi-a refăcut viaţa, dar nici nu mă interesează.”, declara Dana Săvuică, pentru CANCAN.ro.