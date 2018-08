Danezu și Sorina Ceugea s-au căsătorit religios! Au avut o nuntă ca în povești

Danezu și Sorina Ceugea s-au căsătorit religios, la aproximativ o săptămână de la cuninia civilă. Cei doi cântăreți de manele au spus “Da“ și în fața lui Dumnezeu, în acest weekend, și au avut parte de nuntă ca în povești.

„Sunt atâtea persoane cărora trebuie să le mulțumim. O să începem cu părinții noștri care au fost alături de noi în fiecare moment și ne-au susținut, mulțumim nașilor noștri, oameni minunați care ne iubesc și sunt alături de noi necondiționat! Mulțumim tuturor invitaților, oameni veniți din toate colțurile lumii, prieteni adevărați. Suntem norocoși că vă avem! Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat!” au transimis pe facebook Sorina Ceugea și Danezu.

A fost cerută în căsătorie cu inel cu diamant

Cererea în căsătorie a luat-o prin surprindere, pusă la cale până la cel mai mic detaliu, cu lumânări pe plajă, flori și multe fotografii. “A fost cel mai emotionant moment din viata mea. Nu am banuit nicio clipa planul lui, desi imi spusese ca vrea sa luam cina in doi si mi-a cerut sa fiu cat de eleganta se poate. Prietenii nostri si totodata viitori nasi au jucat un rol important in realizarea surprizei.

Au pregatit lumanari pe plaja, buchetul de flori si ne-au facut poze. Dan obisnuieste sa imi ofere flori, sa ma rasfete, insa discursul cererii, modul in care a pregatit totul si iubirea ce ne leaga, m-au facut sa spun “DA”, povestea Sorina după ce a primit ielul cu diamant.