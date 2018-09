Dani Mocanu a făcut mega-hit dintr-un rechizitoriu DIICOT! E incredibil cum ”sună” refrenul melodiei

Dani Mocanu a revoluționat lumea manelelor. Cel care s-a autointitulat ”Regele hiturilor” a făcut un mega-hit dintr-un… rechizitoriu DIICOT.(Super oferta de angajare) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii savuroase legate de melodia care a depășit deja un milion de vizualizări pe Youtube.

Dani Mocanu a dovedit că este unul dintre cei mai originali cântăreți de manele. Controversatul artist a reușit să facă un mega-hit dintr-un rechizitoriu DIICOT.

La începutul lunii septembrie, manelistul a compus o piesă special pentru frații Mituș de la Strehaia, rudele, dar și dușmanii de moarte ai lui Leo de la Strehaia. Așa cum reiese din titlul și din refrenul ineditei piese, cei doi bărbați au fost acuzați de evaziune fiscală, dar și de spălare de bani.

Videoclipul incredibilei melodii ale cărui versuri sunt inspirate din rechizitoriul procurorilor DIICOT a reușit într-un timp extrem de scurt să adune peste un million de vizualizări pe renumita platformă Youtube.com.

”2012, an blestemat

Cu fratele meu de probleme am dat

Dormeam liniștiți într-o dimineață

Și-a intrat DIICOT-ul peste noi în casă”

”Aveam două capete de acuzare

Riscăm amândoi ani grei de închisoare

Spălare de bani și evaziune

Dar noi n-am făcut nicio infracțiune”

”30 de zile de arest preventiv

Ne-a închis procuroru’ fără vreun motiv

Dar apoi ne-am eliberat

Că probe împotrivă noastră nu au existat”

”Ca pe criminali ne-au adus acasă

Nu ne-au dat voie cu mașină noastră

De la București pan’ la Mehedinți

Ne-au condus mascații, înarmați până-n dinți”

”În 2014 povestea a continuat

Serviciul economic din nou ne-a săltat

Tot pentru aceași infracțiune

Spălare de bani și evaziune”

”Tatăl meu saracu’ era arestat

Că rudele noastre ne-au sifonat

Ne-au sifonat și ne-au vrut numai rău

Și ne-au arestat din nou cu fratele meu”

”N-am făcut evaziune și nici spălare de bani

Până și rudele noastre s-au transformat în dușmani

Bănu-i ochiu’ dracului, pe toată lumea a înrăit

Dușmanii vor pe loc repaus, noi facem bani din nimic.”

”24 de ore noi am îndurat

Iar apoi din nou ne-am eliberat

Sub arest la domiciliu am fost lăsați

Dar și acasă zi de zi am fost sifonați”

”Un văr de-al nostru a vorbit cu polițiștii

Le-a spus că părăsim perimetrul curții

Era nemulțumit că n-am luat pedeapsă

Și nu înțelegea de ce suntem acasă”

”N-am făcut evaziune și nici spălare de bani

Până și rudele noastre s-au transformat în dușmani

Bănu-i ochiu’ dracului, pe toată lumea a înrăit

Dușmanii vor pe loc repaus, noi facem bani din nimic.”

”În martie 2018

Am avut din nou percheziție

Tot pentru evaziune fiscală

Dar am aflat și-am fugit pe loc din țară”

”Ne-am întors din Italia

Am fost opriți la vamă în România

Din cauza noului dosar

Acum suntem în control judiciar”

”Vărul meu a declarat din nou la gardă

Că tata a dat la procurori spagă

Două genți cu-n milion de euro

Să rămână în libertate el și frate-miu”

”Mi-am luat seria 7 ultimu’ model

Și-a trimis la procuror poze cu el

Mă rog la Dumnezeu să îmi dea răbdare

Că mi s-a luat de la atâtea sifoane”

”N-am făcut evaziune și nici spălare de bani

Până și rudele noastre s-au transformat în dușmani

Bănu-i ochiu’ dracului, pe toată lumea a înrăit

Dușmanii vor pe loc repaus, noi facem bani din nimic”

Faptele de corupţie reclamate de Leo sunt extrem de grave. La mijloc ar fi vorba de o mită uriaşă, primită de o persoană care deţinea o funcţie importantă. Leo ar fi fost de faţă la oferirea mitei, susţine el, şi a povestit cum s-au întâmplat lucrurile în faţa procurorilor DNA.

”În cursul anului 2012, tatăl meu m-a rugat să-l însoţesc, pe el şi pe Mituş, într-o deplasare în Drobeta Turnu Severin. Nu am ştiut iniţial unde mergem, şi, observând două genţi de voiaj, una de culoare neagră, una de culoare albastră, l-am întrebat ce conţin. Tata mi-a spus că acolo sunt şi banii de robineţi şi că Mituş trebuie să-i dea procurorului în schimbul eliberării copiilor săi. Mituş mi-a spus că în genţile de voiaj se află suma de un milion de euro. Am crezut că glumesc şi le-am spus că nu cred ce-mi spun. Mituş a desfăcut genţile şi mi-a arătat banii. Erau topuri de bancnote de 50 şi 100 de lei, extrem de voluminoase. L-am întrebat pe Mituş de ce dă o mită în asemenea cuantum. Mi-a spus că e prejudiciul foarte mare în dosar, de peste 50 de milioane de euro, şi că aşa a cerut procurorul”, a spus Leo de la Strehaia.

Dani Mocanu, cercetat într-un dosar de proxenetism

Cunoscutul manelist a fost acuzat, în trecut, de trafic de persoane și spălare de bani. “Este o făcătura, cu siguranţă. Eu, la fel că și alți maneliști, am cântat prin toată Europa. La o cântare, în Anglia, am făcut show pentru niște interlopi. Doar că, pentru a merge la eveniment, am cerut o parte din bani în avans, așa cum e normal. Doar că banii cu pricina, arvună, i-am primit, prin mandat, de la o femeie, nu de la interlopul care mă voia la petrecere. De aceea s-a făcut legătura între mine și diverse prostituate, dar nu le plasam, nu mă întrețin ele, nu există așa ceva. Sunt complet nevinovat, sunt o victimă, am căzut la mijloc”, spunea Dani Mocanu în toamna anului trecut, după ce a ieșit din închisoare.

