Dani Mocanu a făcut “ședință foto” la Rolex. A probat mai multe piese “grele”, dar nimic nu s-a “lipit” de el

Dani Mocanu a anunțat că se retrage din showbiz pentru a urma calea Domnului, dar a ”căzut în ispită”. Ce-i drept, doar cu privirea. Controversatul cântăreț a făcut “ședință foto” la Rolex. A probat mai multe ceasuri de lux, dar niciunul nu s-a ”lipit” de el. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Dani Mocanu în cartierul milionarilor, acolo unde manelistul a mers cu o misiune extrem de clară. Împreună cu omul său de încredere și cu un amic, cântărețul s-a dus ”în vizită” la reprezentanța Rolex.

Când a intrat în ”raiul ceasurilor”, controversatul manelist părea pus pe fapte mari. Atitudinea sa a dat de înțeles că o să iasă de acolo măcar cu una dintre bijuteriile atât de râvnite.

Imediat ce ușile magazinului au fost blocate de angajat, așa cum cere protocolul, Dani Mocanu a cerut să vadă câteva exemplare. Le-a analizat cu atenție, le-a fotografiat, dar cam atât. Nicio bijuterie nu s-a ”lipit” de el. Manelistul a ieșit din magazin așa cum a intrat, fără să facă vreo achiziție de marcă. A văzut, a pozat și a plecat. (NU RATA: CUM A REACȚIONAT DANI MOCANU DUPĂ CE SNOOP DOGG S-A FILMAT DANSÂND PE O PIESĂ A LUI FLORIN SALAM: „PE MUZICA MEA DANSEAZĂ DE MULT”)

A făcut un om fericit

Singurul care s-a bucurat de vizita la magazinul Rolex se pare că a fost angajatul care le-a stat la dispoziție manelistului și prietenilor lui. Tânărul a profitat de faptul că cei trei bărbați nu s-au îndepărtat de magazin. Angajatul de la Rolex a ieșit imediat după manelist și i-a cerut să zâmbească frumos la o poză. După încântarea de care dădea dovadă, tânărul părea unul dintre fanii înfocați ai fostului nr. 1 în trending pe YouTube. (NU RATA: DANI MOCANU A RECUNOSCUT CÂTE CLASE ARE, DE FAPT. MANELISTUL A FĂCUT O AVERE DIN MUZICĂ, ÎNSĂ ȘCOALA NU A PREA CONTAT)

A luat calea credinței!

Dani Mocanu a ocupat o grămadă de timp locul 1 în trending pe YouTube. Până într-o zi, când a decis să renunțe la muzică și să ia calea credinței în Dumnezeu. Cântărețul are foarte mare încredere în destin și consideră că tot ce i s-a întâmplat până acum i se datorează Celui de Sus. Este, de altfel, motivul pentru care vrea să atragă de partea sa cât mai mulți adepți. În acest sens, a lansat și prima sa melodie creștină. „V-am pregătit o piesă creștină. I-am promis lui Dumnezeu că vă voi aduce pe calea Lui”, a anunțat Dani Mocanu pe Instagram.

„Când am început să cânt eram amărât. Abia aveam niște haine pe mine cumpărate cu niște bănuți strânși… casă nu aveam, dar în schimb aveam multe greutăți și datorii! De la prea multă amărăciune, nimeni din familia mea nu vedea un succes pe acest plan… Își vedeau de ale lor… însă eu am sperat și am luptat ca un robot… ca un robot setat să câștige. Am avut încredere în Dumnezeu și știam că EL îmi va pregăti atât mie, cât și familiei mele, un viitor frumos.

Anii au trecut, iar EL, viața mea, CREATORUL UNIVERSULUI, m-a sprijinit în tot ceea ce am făcut. M-a luat de mână și m-a pus în fața tuturor. Dintr-un copil amărât, azi am ajuns milionar, dar nu orice milionar, un milionar care nu și-a lăsat familia …

Un milionar care și-a ajutat fiecare membru din familie sau neam… un milionar care nu a uitat de cei amărâți… un milionar care nu a uitat de TATĂL LUI DIN CER care i-a întins o mână de ajutor, iar EL știa asta, știa sufletul meu… altfel nu intervenea!!! Te iubesc, Doamne, ești viața mea, ești Tatăl meu, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc ❤️Rămâneți cu bine, dragii mei fani ❤️”, a scris Dani Mocanu pe Instagram.

