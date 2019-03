Dani Mocanu este în culmea fericirii. Ce veste a primit celebrul manelist

În toamna anului trecut, celebrul manelist Dani Mocanu a primit vestea că dosarul în care este acuzat de spălare de bani și trafic de persoane va fi reluat de la zero. Asta după ce, cu două luni în urmă, i se permisese să iasă din țară pentru a susține concerte. Acum, Dani Mocanu are toate motivele pentru a sărbători, fiindcă a primit o veste extraordinară.

Chiar el a făcut anuțul, în mediul online. ”Vreau să vă anunț, dragii mei, ca începând de azi nu mai sunt sub control judiciar. Mulțumesc frumos atât domnului judecător de la Tribunalul Dâmbovița pentru soluția dată corect în ceea ce privește această măsură preventivă, cât și domnilor judecători de la Curtea De Apel Ploiești pentru respingerea contestației formulate de către DIICOT Dâmbovița. (…) Vă doresc tuturor numai bine, dragii mei, și nu uitați mai este puțin și sparg audiența cu un Super-Hit cum nu a existat în România niciodată. Vă iubesc mult! Dumnezeu să fie cu noi toți”, a anunțat Dani Mocanu.

Acuzat de proxenetism şi trafic de persoane

Acuzat de proxenetism şi trafic de persoane, cu averea aflată sub sechestru şi cu lumina reflectoarelor asupra sa, cântăreţul a reuşit să devină cel mai ascultat artist român de pe Youtube, în cea de-a doua parte a anului 2017.

”Este o făcătură, cu siguranță. Eu, la fel că și alți maneliști, am cântat prin toată Europa. La o cântare, în Anglia, am făcut show pentru niște interlopi. Doar că, pentru a merge la eveniment, am cerut o parte din bani în avans, așa cum e normal. Doar că banii cu pricina, arvuna, i-am primit, prin mandat, de la o femeie, nu de la interlopul care mă voia la petrecere. De aceea s-a făcut legătură între mine și diverse prostituate, dar nu le plasăm, nu mă întrețin ele, nu există așa ceva. Sunt complet nevinovat, sunt o victima, am căzut la mijloc”, declara, la un moment dat, Dani Mocanu.

