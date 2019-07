Dani Mocanu, primele declarații după ce s-a aflat câștigă din YouTube: ”Oamenii sunt răi, o să apară discuţii…”

Celebrul manelist Dani Mocanu reușește să rămână un adevărat fenomen în ceea ce privește vizualizările pe YouTube. Au apărut informații conform cărora sumele pe care el le-ar câștiga în urma acestor vizionări sunt consistente, iar manelistul a oferit și primele declarații.

Sunt vehiculate sume cuprinse între 4.500 şi 72.100 de dolari. Atât ar câștiga Dani Mocanu din YouTube, iar manelistul s-a decis să vorbească despre asta la Star News.

“Acesta este un subiect la care eu nu vreau să răspund, eu o să fiu întotdeauna prezent pentru cei care vor un interviu de la mine, chiar este plăcerea mea. Oamenii sunt răi, o să apară discuţii, o să fie fel şi fel de păreri şi mai bine nu răspund la întrebarea asta. Ce pot să spun este că Dumnezeu m-a iubit, Dumnezeu mă iubeşte şi prin harul pe care eu îl am, prin talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu, reuşesc să îmi întreţin familia atât de bine încât să nu ducă lipsă de nimic. Da, ca şi artist am cel mai mare canal de Youtube din România”, a declarat Dani Mocanu.

Dani Mocanu: ”Urmează ceva foarte interesant”

Dani Mocanu a mai declarat că scrie o piesă în 20 de minute, tot el fiind și autorul versurilor. Iar fanii săi au aflat o informație de ultimă oră. Manelistul pregătește ceva ”foarte interesant”, o ”colaborare cu un prieten bun”. În ceea ce privește și alte planuri pentru viitorul apropiat, Dani Mocanu a declarat că urmează să plece în America.

”Vreau să spun că în ultima perioadă, în ultima jumătate de an, am postat melodii făcute de mine în urmă cu un an şi câteva luni şi totuşi m-am clasat pe locul 1 din România! Absolut, sută la sută de la A la Z . Depinde de starea pe care o am , în general 20 de minute Urmează ceva foarte interesant, o coloborare cu un prieten bun, pe care îl ştiţi şi voi, dar nu o să-i spun numele momentan. Deocamdată nu am timpul necesar să lucrez pentru că mă pregătesc să plec în America. Prin octombrie ne pregătim să plecăm, este şi întreaga mea orchestră”, a mai declarat Dani Mocanu pentru Star News.