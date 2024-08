Dani Mocanu și-a făcut praf mașina pe un drum național. „Doar mie mi se poate întâmpla așa ceva”

În urmă cu puțin timp, Dani Mocanu a fost implicat într-un accident rutier. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. Iată în ce stare este acum manelistul!

Dani Mocanu își informează constant urmăritorii despre tot ce se întâmplă în viața sa, indiferent de situație. Recent, manelistul a povestit despre un accident rutier în care a fost implicat pe un drum național, după ce un cal i-a apărut brusc în fața mașinii.

Din fericire, artistul a scăpat nevătămat, dar acum trebuie să plătească pentru reparațiile mașinii sale, care a suferit avarii serioase. La locul incidentului a sosit și un echipaj de poliție pentru a efectua constatările necesare.

„Doar mie mi se poate întâmpla așa ceva! Cel mai ghinionist om sunt”, a povestit Dani Mocanu într-un videoclip de pe TikTok.

Problemele cu legea se țin scai de Dani Mocanu

Acum mai bine de o lună, Dani Mocanu a avut din nou probleme cu legea. Manelistul a fost oprit de polițiștii Brigăzii Autostrăzi pe Calea 1, la km 139, după ce a fost surprins conducând cu 189 km/h. Pentru această abatere, a fost amendat cu 2.475 de lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru 90 de zile.

„Astăzi, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe, A2 la km 139, Calea 1, pe numitul M.D conducând autoturismul marca BMW, cu viteza de 189 km/h pe un sector de drum cu limită de viteză maximă admisă de 130 km/h și neavând documentele asupra sa.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 2475 lei fiindu-i suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”, au transmis surse din poliție.

Dani Mocanu a ajuns în vizorul ANAF

Cântărețul a ajuns în atenția ANAF, după ce a început să facă bani pe Tik Tok. Atunci când se afla în arest la domiciliu, artistul devenise destul de activ pe platforma de socializare. Bărbatul a precizat că reușise să facă și 3.000 de dolari în doar 5 minute, o sumă uriașă care a ajuns instat în atenția autorităților competente. În doar câteva luni, reușise să strângă o avere din Tik Tok: în jur de 600.000 de dolari.

„În momentul în care am intrat, în vreo 5 minute am făcut 3.000 de dolari, ceea ce mi s-a părut foarte mult. Am spus că trebuie să stau și eu acolo. Acum nu mai am nimic de ascuns, pentru că m-a luat ANAF-ul. M-a luat, oameni buni.

Să vă puneți la adăpost, că m-a luat pe mine. Au spus că au luat balaurul și după merg și la puișori. Așa mi-a spus doamna de la ANAF, că a venit la cel mai mare .S-au făcut bani. Pe perioada în care am făcut live-uri, eu am făcut vreo 600.000 de dolari în aproximativ 9-10 luni. Atenție, nu stăteam non stop. Intram de regulă după ora 23:00”, a mai mărturisit Dani Mocanu.

