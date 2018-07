Dani Mocanu și-a tras piscină de plastic, care e “păzită” de lei suflați cu aur! “Regele, la o mică relaxare”

Avem o vară capricioasă anul acesta, dar pentru Dani Mocanu nu a contat acest aspect! Celebrul manelist și-a dorit să aibă cât mai repede o piscină în curtea casei, așa că a optat pentru una de plastic uriașă. Aroganța supremă a artistului e că și-a cumpărat statui în formă de lei, care sunt suflați cu aur și au o misiune foarte importantă: “să păzească” picina.

Dani Mocanu și-a luat piscină de plastic și lei suflați cu aur ca să o “păzească”

Dani Mocanu și-a contruit o vilă impunătoare într-un sat din județul Argeș, iar recent, el și-a achiziționat o piscină foarte mare de plastic. În timp ce stătea în apă, Dani Mocanu s-a lăsat fotografiat, iar imaginea a urcat-o pe o rețea de socializare. Cu toții au remarcat cei doi lei care ar fi suflați cu aur, potrivit wowbiz.ro. “#Nicăieri nu-i ca acasă!!!” este mesajul postat de artist.

“Bineinteles, Danutu’ regele la o mica relaxare cu leii la spate :))”, “Cea mai frumoasa poza, o vacanta frumoasa; ca acasa nu-i nicaieri💪😎”, “Super voce, super valoare” sunt trei dintre mesajele postate de fanii manelistului.

Dani Mocanu și-a personalizat pereții micului palat din Argeș

Tânărul manelist și-a scris numele cu majuscule pe peretii exteriori ai vilei, iar la intrarea în garaj li la cea din spatele casei a fost pus un blazon cu litera “M”, de la numele lui de familie.

Dani Mocanu, cercetat intr-un dosar de proxenetism

Cunoscutul manelist e acuzat de trafic de persoane și spalare de bani.

“Este o facatura, cu siguranta. Eu, la fel ca si alti manelisti, am cantat prin toata Europa. La o cantare, in Anglia, am facut show pentru niste interlopi. Doar ca, pentru a merge la eveniment, am cerut o parte din bani in avans, asa cum e normal. Doar ca banii cu pricina, arvuna, i-am primit, prin mandat, de la o femeie, nu de la interlopul care ma voia la petrecere. De aceea s-a facut legatura intre mine si diverse prostituate, dar nu le plasam, nu ma intretin ele, nu exista asa ceva. Sunt complet nevinovat, sunt o victima, am cazut la mijloc”, spunea Dani Mocanu în toamna anului trecut, după ce a ieșit din închisoare.