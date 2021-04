Este poate cel mai tare sfat dat femeilor! A ieșit din gura lui Dani Oțil, chiar în timpul emisiunii de pe Antena 1 pe care o moderează alături de Răzvan Simion.

Iubitul Gabrielei Prisăcariu, care este însărcinată, le-a dat sfatul femeilor care trec printr-un divorț dureros, dar și pentru cele care s-au despărțit de iubit. Iar invitații din platorul ”Neatza” au izbucnit în râs când au auzit. Rămâne de văzut cum va reacționa chiar Gabriela Prisăcariu, logodnica lui Dani Oțil.

Dani Oțil a comis-o! S-a râs în hohote la ”Neatza”! Ce spune, însă, iubita însărcinată a prezentatorului?

În cadrul rubricii Stil by Ellida Toma, Dani și designerul au dezbătut conceptul din spatele colecției „Better Than Your Ex”, o linie vestimentară îndrăzneață pentru doamnele și domnișoarele care se reinventează după o despărțire. A fost momentul când Dani și-a dat drumul la gură. Prezentatorul și-a dat cu părerea despre felul în care majoritatea femeilor au tendința de a avea grijă de ele abia după ce ies dintr-o relație. (NU RATA: CUM ÎȘI PROTEJEAZĂ SARCINA IUBITA LUI DANI OȚIL, FĂRĂ SĂ IA KILOGRAME ÎN PLUS)

„Am cliente la restaurant…care apar cu șase kile în minus, 16 kile în minus. Nu le întreb niciodată ce au pățit, dacă sunt bolnave. Le intreb direct: Ați divorțat? Și pe cele de la sală la fel. Vin unele de două ori pe zi, pe care nu le-am mai văzut niciodată. De ce femeile nu reușesc să se reinventeze și în timpul relației? După despărțire e bine să ai cât mai multă grijă de veverița ta, mda, mi-a rămas de la jocul de dinainte cu veverițele”, a spus Dani Oțil.