Cum își protejează sarcina iubita lui Dani Oțil, fără să ia kilograme în plus

Gabriela Prisăcariu are interzis la mișcare și caută să se protejeze pe cât posibil, mai ales că se află în al doilea trimestru de sarcină. Burtica, însă, de-abia i se observă, semn clar că iubita lui Dani Oțil nu a exagerat nicicum cu preparatele culinare de când a aflat că va deveni mămă . CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu fotomodela “matinalului” de la Antenă.

La scurt timp după ce a rămas gravidă, Gabriela Prisăcariu a făcut un control de rutină, ocazie cu care medicul a înștiințat-o că va avea voie să facă din nou sport abia după ce va naște. Faptul că are interzis la efort fizic a îngrijorat-o pe partenera lui Dani Oțil, iar din acel moment a devenit super-atentă și caută să nu-și pună sarcina în pericol.

Masajul anticelulitic, singura „scăpare” pentru Gabriela Prisăcariu

Până când va deveni mămică, Gabriela Prisăcariu are voie, din fericire pentru ea, să facă ședințe de masaj anticelulitic. CANCAN.RO a întâlnit-o pe fotomodela “matinalului” de la Antenă în timp ce ieșea dintr-un centru de profil situat în zona Dorobanți din Capitală, unde, preț de câteva minute, a trecut printr-o sesiune de masaj care, cu siguranță, i-a reîncărcat bateriile.

Într-o formă de zile mari, iubita lui Dani Oțil a coborât cu maximă atenție scările, semn clar că sarcina, în special după mesajul transmis de medici, este cel mai important lucru pentru ea. Ocazional și-a mângâiat burtica, lucru firesc pentru o viitoare mămică. Manechinul a respectat cu sfințenie ritualul de pandemie, masca de protecție nelipsind de pe fața ei. În final, s-a urcat în mașină și s-a deplasat, probabil, acasă pentru odihnă.

“Din motive medicale, nu am voie să fac mișcare. Asta mă omoară!”

Mare pasionată de sport, Gabriela Prisăcariu este devastată de faptul că nu are voie să meargă la sala de fitness, așa cum obișnuia până să rămână gravidă. Însă, la îndemnul medicilor, a înțeles că, măcar pentru o perioadă, nu mai are voie să facă efort fizic.

“Din păcate, la capitolul sport nu vă pot arăta exerciții deoarece, din motive medicale, nu am voie să fac mișcare deloc, asta mă omoară. Trebuie să stau linișită, dar asta e, o să-mi revin după. Am pus două kilograme, nu știu dacă este mult sau puțin și nici nu mă interesează. (VEZI AICI: CUM ARATĂ GABRIELA PRISĂCARIU ÎN COSTUM DE BAIE)

Îmi este foame încontinuu și mănânc foarte multă mâncare. Aș mânca non-stop și numai mâncare consistentă, ciorbiță, tocăniță, foarte multă mâncare gătită. Nu-mi trebuie dulce deloc, ceea ce este foarte bine. Sport nu pot să fac, singurul lucru pe care îl mai pot face este masajul anticelulitic”, spunea Gabriela Prisăcariu, în urmă cu o săptămână.

Dani Oțil, despre copil: “Să nu fie un drogat, un tatuat, o vagaboandă…”

La finalul lunii martie, Dani Oţil şi Gabriela Prisăcariu au publicat o fotografie neașteptată, în care burtica fostei concurente de la “Supermodels by Cătălin Botezatu” ieșea în evidență.

“Pentru toţi cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceţi un copil… Pentru toţi cei care au ceva cu pătrăţelele noastre… Pentru toţi cei care merg cu bebeluşii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă şi bebeluşii insule… Pentru toţi…hai că am glumit…nu pentru voi… Ci pentru noi… O să avem un copil. Am decis să spun aici pentru că, în curând, mi se va vedea burta şi se vor face speculaţii. Promit să mă refac repede”, a fost mesajul lui Dani Oţil, postat sub poza iubitei sale.

“Să mă felicitați când o să îl dau la facultate și nu o să fie un drogat, un tatuat, o vagaboandă”, a mai spus, ulterior, Dani Oțil. (CITEȘTE ȘI: CE POFTE DE GRAVIDUȚĂ ARE GABRIELA PRISĂCARIU)