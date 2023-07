Dani Oțil a ținut un discurs în toiul nunții! Invitații s-au distrat copios la cele auzite: ”Vă rog, photoshopați-mă!”

În aceste momente este rost de petrecere mare în Buftea, chiar pe malul lacului, acolo unde Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu fac nunta. Toți invitații au ajuns la marea petrecere și s-a dat drumul la distracție. Însă, Dani Oțil a oprit muzica și a ținut un discurs hilar chiar în toiul nunții.

Astăzi, 30 iulie, la mai bine de doi ani după ce au făcut cununia civilă, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au făcut și cununia religioasă, dar și marea petrecere. Prima parte a nunții a avut loc la Mănăstirea Cașin, iar după slujbă nuntașii s-au îndreptat către Buftea, acolo unde are loc petrecerea. Distracția a început, însă ivitații au fost opriți din dans chiar de către mire, care a ținut un discurs ce a stârnit multe hohote de râs.

Dani Oțil: „Dacă nu vă place ceva, nu mă interesează”

De câteva ore s-a dat startul petrecerii din Buftea. La nunta matinalului de la Antena 1 au apărut numeroase nume din showbiz-ul monden, iar atmosfera s-a încins repede. După ce au băut un pahar de șampanie în cinstea mirilor, nuntașii au început distracția, iar muzica a răsunat și a adus multă voie bună.

Invitații au trecut la dans, însă în toiul nunții au fost întrerupți de Dani Oțil. Mirele a luat microfonul și a ținut un discurs hilar. În stilul caracteristic, matinalul de la Antena 1 le-a mulțumit celor care sunt prezenți la eveniment și în special soției sale, care l-a transformat într-un bărbat căsătorit la 40 de și puțin de ani. Glumele nu au lipsit din program, iar Dani Oțil a stârnit hohote de râs.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele.

Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a spus Dani Oțil.

