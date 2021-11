Dani Oțil, dezvăluiri neştiute despre Mihaela Rădulescu. Ce îl supăra pe vremea când formau un cuplu: „Ori de câte ori eu povesteam ceva tare acasă…”

Dani Oțil şi Mihaela Rădulescu au avut o relaţie câţiva ani, iar după despărţire pe cei doi i-a legat o prietenie frumoasă. Aceştia au avut întotdeauna numai cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt, însă recent, prezentatorul de la Antena1 a dezvăluit ce îl deranja pe vremea în care formau un cuplu.

Mihaela Rădulescu și Dani Oțil au format unul dintre cuplurile nonconformiste de la noi, timp de mai bine de șase ani, însă, după separare, aceştia au luat-o pe drumuri diferite. În timp ce diva a plecat din țară, s-a stabilit la Monaco și s-a cuplat cu pilotul Felix Baumgartner, Dani Oţil s-a căsătorit cu Gabriela Prisăcariu, iar de curând a devenit tată.

Până acum, niciunul dintre ei nu a avut nimic de reproşat în legătură cu relaţia pe care au avut-o, din contră în spaţiul public au avut numai cuvinte de laudă. Recent însă, colegul lui Răzvan Simion a recunoscut faptul că îl deranja foarte tare un anumit lucru la fosta sa parteneră.

Mai exact, pe vremea când locuiau împreună, de fiecare dată când Dani Oţil avea o reuşită în plan profesional, Mihaela Rădulescu îi „tăia” elanul. Se pare că vedetei de la Antena1 nu îi pica bine atunci când nu era felicitat, ci din contră i se spunea că nu făcuse nimic spectaculos.

”Mihaela Rădulescu, ori de câte ori eu povesteam ceva tare acasă, acum zece ani, zicea ”păi asta am făcut eu acum zece ani” și te desfundai, îți dai seama. Eu îi ziceam: ”bă, tu știi că eu m-am dat de te tiroliană de pe stâlpul…” și ea zicea: ”tu știi că noi am coborât 15 oameni pe o tiroliană într-o emisiune la mare”. Eu m-am simțit super de [email protected]#$%”, a spus Dani Oțil, în podcastul lui Speak.

Dani Oţil, detalii picante despre relaţia cu Mihaela Rădulescu

Acum ceva timp, Dani Oțil a vorbit despre partidele de amor dintre el și Mihaela Rădulescu. Fără să ofere prea multe detalii cu privire la modul în care făceau sex, prezentatorul de la Neatza a bifat doar un detaliu extrem de important: acela că legătura sexuală dintre el și diva de Monaco nu a putut fi uitată prea ușor.

”Există viață după Mihaela Rădulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre funny. Mi-am făcut un obicei, și când vorbim, îi mulțumesc pentru viața mea sexuală din următorii doi ani de după relație. La un moment dat, mă simțeam o unealtă, o ustensilă. Eu eram un băiat de la Reșita, noi am avut multe episoade ciudate… Eu am iubit doar de două ori în viață. Nici până la ea nu am prea iubit. Am avut două relații de 7 ani toată viața, atât am reușit. Iubesc rarisim, nu țin de mână în oraș decât rarisim, nu merg la film cu fete, nu iau cina cu fete niciodată, decât dacă îți dau și cheia de acasă, ceea ce este foarte greu”, a povestit Dani Oțil la Antena 1, acum ceva timp.

Sursă foto: Arhivă Cancan