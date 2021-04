Reacția Mihaelei Rădulescu, după ce Dani Oțil a anunțat că iubita lui este însărcinată: „Nimic amuzant”

Zilele trecute, Dani Oțil a anunțat, prin intermediul unei postări de pe Instagram, că urmează să devină tătic pentru prima dată. Acum, Mihaela Rădulescu a avut o primă reacție după marea veste dată de fostul său iubit.

După ce Dani Oțil a anunțat că iubita lui este însărcinată, toată lumea a așteptat o primă reacție din partea Mihaelei Rădulescu.

Ei bine, aceasta a venit, numai că nu a avut nicio legătură cu marele eveniment din viața prezentatorului de la Neatza. Pe contul ei de Instagram, Mihaela Rădulescu a postat o fotografie din avion, în timp ce călătorește, alături de un mesaj care i-a pus pe gânduri pe fanii săi. Oare către cine se îndreaptă diva de Monaco? Nu știm, dar cu siguranță nu spre Dani Oțil.

„Nu este nimic amuzant în a zbura zilele acestea. Dar ideea că mergi să vezi pe cineva pe care îl iubești te poate face să te simți mai bine” a scris diva, în dreptul postării sale.

Iubita lui Dani Oțil este însărcinată

Atât Dani Oţil, cât şi iubita lui, au publicat o poză neașteptată, în care burtica Gabrielei este vizibilă, semn că sarcina este destul de înaintată.„Pentru toţi cei care mă întreabă de ani total nepotrivit: când faceţi un copil… Pentru toţi cei care au ceva cu pătrăţelele noastre… Pentru toţi cei care merg cu bebeluşii 10-12 ore cu avionul, ca să vadă şi bebeluşii insule… Pentru toţi…hai că am glumit…nu pentru voi…Ci pentru noi…O să avem un copil. Am decis să spun aici pentru că, în curând, mi se va vedea burta şi se vor face speculaţii. Promit să mă refac repede”, a fost mesajul lui Dani Oţil, postat sub poza logodnicei sale.

Sursă foto: Instagram