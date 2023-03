Dani Oțil, omul de dincolo de succes! Ce sacrificii a făcut „matinalul” de la Antena 1: „Am acceptat să lucrăm pe același salariu”

Dani Oțil, unul dintre cei mai renumiți realizatori de emisiuni de divertisment, a rememorat, într-un interviu acordat lui Damian Drăghici, momente memorabile din începuturile sale din televiziune. Matinalul de la Antena 1 a vorbit despre o întâmplare haioasă, pe care nu o va putea uita niciodată.

Dani Oțil face echipă, de aproape 2 decenii, cu Răzvan Simion, în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, una dintre cele mai de succes și longevive emisiuni de la Antena 1.

Atât el, cât și colegul lui au devenit unii dintre cei mai apreciați prezentatori TV din România, însă, pentru a ajunge în acest punct, cei doi au avut de înfruntat multe obstacole și de depășit multe bariere. Dani Oțil a făcut sacrificii pentru a-și vedea visul cu ochii, sacrificii de care își amintește mereu.

În cadrul podcastului moderat de Damian Drăghici, prezentatorul TV a rememorat câteva episoade care i-au marcat începuturile în industria media din România, dar, în același timp a vorbit și despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru a ajunge unul dintre cei mai de succes prezentatori din țară.

Dani Oți, despre sacrificiile pe care le-a făcut: „Dormeam pe aceleași fotolii”

În ciuda succesului său în televiziune, Dani a dus o viață independentă încă de la vârsta de 18 ani. Însă, nu i-a fost atât de ușor precum pare, căci a avut de trecut prin multe greutăți. Pe Răzvan și Dani îi leagă o prietenie de-o viață, iar până să ajungă să culeagă roadele muncii lor, cei doi au avut de trecut prin multe. În perioada facultății, cei doi aveau probleme financiare, însă nu s-au lăsat descurajați și au continuat să muncească. Omul de televiziune susține că el și Răzvan dormeau pe două fotolii, în garsoniera lui Răzvan, tocmai pentru că nu-și permiteau luxul pe care și-l permit astăzi.

„Noi am fost săraci. Dormeam pe două fotolii, puse cap la cap, la Răzvan în garsonieră. În pat erau el și Robi, prietenul nostru cel mai bun, dormeau acolo fiindcă ei plăteau chiria. La fotolii, eu nu plăteam!”, a rememorat, amuzat, Dani Oțil, în podcastul lui Damian Drăghici.

Mai mult decât atât, Dani a vorbit și despre momentul în care a avut primul contact cu zona de mass-media. Momentul în care a dat proba pentru radio va rămâne viu în mintea lui.

„Până n-a bătut la ușă medicul, n-am lăsat-o moale. La Timișoara, fiind studenți, eu aveam căminul lângă radio. Noi am acceptat să lucrăm pe același salariu, dar am dat probă separat. Ni s-au pus niște întrebări legate de radio, cum vorbim pe un intro, lucruri banale pentru noi, fiindcă eram atât de pasionați! Seara eram la prietena mea de atunci, acasă la ea, mama ei făcuse șnițele și am adormit cu șnițelele în mână. Un băiat la 22 de ani trebuie să doarmă cu altceva în mână, cu o sticlă de ceva, nu cu un șnițel… Sincer. Și-atunci am tras un pic dreapta”, a reacționat Dani.