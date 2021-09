Dani Oțil, primele declarații după ce a devenit, oficial, tătic: ”Tu ești fragil acum, dar promit să te fac puternic și rezistent”

Dani Oțil a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu bebelușul. Prezentatorul TV a scris pe internet un mesaj plin de emoție, din prima zi de când este, oficial, tătic!

Pe rețelele de socializare, Dani Oțil a postat un mesaj frumos și emoționant, dedicat bebelușului său. Până acum, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu nu au spus ce nume va purta micuțul.

”Dragul meu „Cârcel” sau „Mâini de bătrânel”,

Nu mă apuc acum să îți scriu mult, pentru că am mai scris acum 10 ani o scrisoare și 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă…🙄

Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau să te fac de râs din prima zi de viață… Avem timp pentru asta.

Îți las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani să dai scroll juma de oră până ajungi la postare și să înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar și panica ce ne-a cuprins…

Dar, dacă părinții mei, care au muls și vaca, au terminat și facultate s-au descurcat cu mine… Eu zic că reușim ceva.

Aș vrea să fiu cu tine măcar la fel de bun cum au fost ei cu mine.

Tu ești fragil acum, dar promit să te fac puternic și rezistent… Pentru că în scurt timp eu voi fi cel fragil (vârsta mea nu e de ședințe cu părinții, ci cu bunicii).

Nu voi încerca să te transform în rezultatul sumei frustrărilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Oțil mai bun. Tu vei fi tu.

Bine… Cu două medalii la Olimpiada din 2040…dar tu 🤗

Am șters următoarele 3 idei, pentru ca orice scriu acum cu un nod in gât și cu o bere în nas… Sună a versuri de manele. Jur.

Hai că închei. Dar dacă fumezi în liceu, vii acasă cu o urâtă belciugată sau nu iei bacul cu medie mare, să știi că deja am poze cu tine dezbrăcat și cu urme de caca 😎

P.S. Când o să afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man… Să știi ca Mama ta e super-eroul meu preferat”, este mesajul scris de Dani Oțil pe rețelele de socializare.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți

În urmă cu câteva ore, Gabriela Prisăcariu a dat tuturor vestea cea mare. Partenera lui Dani Oțil a născut și este în culmea fericirii. Aceasta și-a strâns pentru prima dată copilul în brațe și a publicat în mediul online prima fotografie cu acesta. Imaginea a adunat imediat o mulțime de aprecieri, iar numeroase vedete s-au grăbit o să felicite pe proaspăta mămică.

Deși prezentatorul TV Dani Oțil nu a putut să fie alături de ea, din cauza pandemiei, Gabriela Prisăcariu s-a descurcat de minune și singură, iar proaspătul tătic își așteaptă în curând familia acasă. Cei doi au făcut toate pregătirile necesare pentru momentul în care cel mic va ajunge pentru prima oară acasă, în pătuțul lui.

