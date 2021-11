Dani Oțil și-a cooptat soacra în afaceri! Cei doi fac echipă bună: ”E aproape șefa mea”

Dani Oțil și-a cooptat soacra în afacerile sale. Matinalul de la Antena 1 a dezvăluit, în direct, că face echipă bună cu mama Gabrielei Prisăcariu.

Dani Oțil se înțelege foarte bine cu soacra lui. Mama Gabrielei Prisăcariu îi ajută pe cei doi cu bebelușul, care a fost creștinat recent, dar se implică și în afacerile familiei. Prezentatorul TV a dezvăluit, în direct, că deja colaborează cu soacra lui.

Dani Oțil deține un restaurant în Capitală. Încă din anul 2016, matinalul de la Antena 1 a pus bazele unui local unde mii de persoane i-au călcat pragul. Localul, care se află în zona Cartierului Francez din București, atrage numeroși clienți, căci are un meniu diversificat. Dani Oțil și soacra lui fac o echipă bună, iar prezentatorul TV a dezvăluit că implicarea mamei Gabrielei în afaceri vine și cu anumite "beneficii" în sânul familiei lor: "Eu am angajat-o pe soacră-mea, e aproape șefa mea. E bine, e bine că-i mai trag din salariu", a spus Dani Oțil.

Dani Oțil, exasperat de perioada colicilor

Dani Oțil este pus mereu pe șotii! Glumele și voia bună nu lipsesc din platoul emisunii pe care o prezintă, iar recent matinalul de la Antena 1 le-a făcut telespectatorilor o dezvăluire surprinzătoare. Perioada colicilor l-a exasperat pe Dani Oțil, așa că și-a pus la cale un plan bine gândit.

Atunci când Luca va crește, Dani Oțil îl va scoate la prima lui bere în oraș. Va fi momentul ideal să se "răzbune" pentru tot ce îndură în această perioadă. Ieșirea tată-fiu va avea loc într-un local exclusivist, iar matinalul a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii când a dezvăluit ce plan "diabolic" are.

”I-am spus puștiului că abia aștept să îl scot la prima bere. O să mergem într-un loc de fițe, la prima lui bere. Bănuiesc că o să bea la zece ani prima lui bere, că o să aibă voie. Vreau să fie un loc public și de fițe pentru că eu o să fiu foarte celebru și foarte bogat. Copilul meu va fi educat bine pentru că-l va educa maică-sa, nu eu. Și eu o să iau prima gură de bere foarte hotărât și o să scot un sunet de o să-i bage în sperieți pe ospătari. Și el pentru că o să fie educat, deși are sămânță de moldovean, o să zică: ”Tata, dar nu e ok să faci așa”. Și eu o să zic: ”Am colici de acum zece ani. M-au omorât colicii tăi și acum mi-au venit mie de la bere, iartă-mă, tati are gaze””, a spus Dani Oțil în direct, spre amuzamentul telespectatorilor.