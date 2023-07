Daniel Balaciu, declarații de necrezut după ce a atacat-o pe Dana Roba: “A fost legitimă apărare”

Și-a măcelărit soția, iar acum Daniel Balaciu vine cu declarații surprinzătoare. Bărbatul spune că tot ce a făcut a fost în legitimă apărare. El susține că a fost amenințat de Dana Roba și că din teamă a reacționat. De asemenea, fostul arbitru își dorește să fie judecat în libertate și să se întoarcă lângă fetițele lui.

După ce a fost protagonistul unor scene greu de descris, Daniel Balaciu încearcă să scape basma curată. În urmă cu aproape o lună, bărbatul și-a agresat soția, a bătut-o cu bestialitate, a lovit-o de opt ori cu ciocanul în cap și a lăsat-o să zacă minute bune într-o baltă de sânge. După toate acestea, partenerul Danei Roba își caută scuze și spune că acțiunile sale au fost în legitimă apărare.

„Am fost provocat”

Daniel Balaciu a vorbit despre tot ce s-a întâmplat în casa lui. Bărbatul susține că acțiunile sale au fost provocate, iar el a reacționat în legitimă apărare. Fostul arbitru a declarat că, de fapt, soția sa a fost cea care a început totul. Potrivit spuselor lui, Dana Roba a fost cea care a „atacat” prima, aruncând în soțul său cu o jucărie de lemn. De asemenea, bărbatul a mai spus că partenera îl amenința cu interlopii și el se temea că viața îi este în pericol. Așa că toate acestea l-au făcut să reacționeze și să se dezlănțuie. Mai mult, Daniel Balaciu susține că Dana Roba îl înșela și că are dovezi concrete care atestă acest lucru.

Bărbatul pare să regrete ce a făcut și garantează că nu o să își mai lovească niciodată soția. Își dorește să fie judecat în libertate și să se întoarcă repede lângă fetițele lui, care au mare nevoie de el, conform declarațiilor făcute.

„Dana nu m-a schimbat nici măcar o zi, iar situația asta mi-a provocat un stres continuu. În data de 8 mai, soția mea a depus o cerere de divorț la notar și am primit un termen de răzgândire până în data de 9 iunie.

Dana a început să mă amenințe cu interlopii și mi-a fost frică că vor veni să mă omoare. Regret ceea ce am făcut și nu o voi mai lovi niciodată pe soția mea. Dar vreau să se știe că ce s-a întâmplat a fost în legitimă apărare din cauza faptului că am fost provocat.

Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi. Eu m-am ocupat de fete, nu soția mea. Dana a fost amanta lui Guță și am poze cu ea venind acasă la 1 noaptea. Soția mea și-a făcut relații pentru că machiază, ea mi-a distrus familia. În toată perioada în care am fost împreună nu i-am dat nicio palmă”, a declarat Daniel Balaciu, potrivit spynews.ro.

