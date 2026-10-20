Daniel Buzdugan, mărturisire sfâșietoare după moartea ambilor părinți: „Când pleacă mama, e un cutremur. Nu mai ești copil, ești al nimănui”

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„Am ieșit din curtea mănăstirii și, la 30-40 de metri, sună telefonul de la spital, ca să mă anunțe că mama a plecat.” Daniel Buzdugan trece prin momente grele. Îndrăgitul om de radio a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, firul tragediei, dar și cum se simte acum, când a rămas fără ambii părinți.

Vă reamintim că, pe 10 septembrie, Maria Buzdugan, mama omului de radio, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, pe patul de spital. Ieri, Daniel Buzdugan a făcut parastasul de pomenire. Deși este un om în toată firea și are propria familie, îndrăgitul om de radio mărturisește, cu lacrimi în ochi, că atunci când îți pierzi părinții rămâi al nimănui, sufletește și nu numai.

„Ne-am luat rămas-bun, cred că de șapte ori în seara aia”

Există viața de dinainte, când mama este ca o umbră protectoare pentru noi toți, și viața de după pierderea ei. În acel moment realizezi că nu mai ești copil. Credința și iubirea față de Dumnezeu îi aduc însă liniște lui Daniel Buzdugan, care speră ca ființa care i-a dat viață să fie acum alături de cei drepți.

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Daniel Buzdugan, în lacrimi după moartea mamei sale: „Nu mai ești copil”.

CANCAN: În primul rând, vreau să-ți transmit condoleanțe. Ai trecut printr-o perioadă grea.

Daniel Buzdugan: Ieri am avut parastas.

CANCAN: Cum este replica aia: „De la bal la spital” sau „De la spital la bal”?

Daniel Buzdugan: Asta-i meseria noastră. Chiar îmi povestea profesorul de actorie că, în meseria asta, la un moment dat, trebuie să joci pe scenă în timp ce cineva drag a murit. Și mi s-a întâmplat acum, în 2013, când a murit tata. Eram la radio, în direct. M-a sunat cineva de la spital: „Domnule Buzdugan, tatăl dumneavoastră a murit”. Și eram în emisiune cu Mihai Morar, bineînțeles, colegul și prietenul meu, și cu Mădălina Ghenea. Dar am continuat programul, pentru că era o chestiune a mea, o problemă de familie, și n-am povestit. Mai mult, peste o săptămână, în orașul în care l-am înmormântat pe tata, orașul în care m-am născut, cel mai frumos oraș din lume, Iași, orașul celor șapte coline, am făcut cel mai mare concert din România: Forza Zu, cu 120.000 de oameni. Iar la final, când Mihai a salutat publicul și a zis: „Dragi copii, salutări părinților!”, și a spus ceva despre părinți, pe mine m-a bușit plânsul. Și a trebuit să explic. În momentul ăla, 120.000 de oameni să te încurajeze, să strige „Buzdugan, Buzdugan!”… M-am topit așa. Și e bine să fim împreună la momente de genul ăsta, dar…

„A spus ceva despre părinți, pe mine m-a bușit plânsul. Și a trebuit să explic.”

CANCAN: Cum a fost acum? Erai acolo, parcă, nu?

Daniel Buzdugan: Când a murit mama… Deci eu fusesem marți la ea, la spital. Am plecat de la București după emisiune, am ajuns la ea. Nu mai putea vorbi, dar înțelegea. Ne-am luat rămas-bun, cred că de șapte ori în seara aia. Ea era în spital. Ieșeam din salon, iar ea făcea așa cu mânuța, ca un copil mic. Mă întorceam, o pupam, iar ieșeam, iar îmi făcea semn. Și i-am zis: „Mamă, vrei să rămân aici? Să plec la radio?” Și ea a zis: „Da”. Zic: „Fii atentă, că vin vineri”. Și joi am sunat la spital și mi s-a zis că mama e foarte rău. Ea oricum respira cu ajutor. Mi-au zis că e foarte rău și că se chinuie foarte rău. Și am întrebat-o pe doamna doctor cât poate să dureze. Și mi-a zis că poate să dureze câteva luni, poate să dureze un an, poate să dureze… La spital, acolo, erau oameni care sufereau, adică trăgeau să moară de 14 ani, ceea ce mi se pare dureros. E ca un blestem. După emisiune, m-am urcat într-un taxi, am ajuns la Schitul Darvari și m-am întrebat: „Ce pot să fac până ajung la mama? Ce pot să fac?” M-am dus la Schitul Darvari, un loc foarte apropiat de sufletul meu. M-am rugat, am aprins lumânări, am stat acolo, în fața icoanelor, m-am rugat la Dumnezeu și am zis așa: „Doamne, ușurează-i suferința cum știi Tu mai bine”. Și am ieșit din curtea mănăstirii și, la 30-40 de metri, sună telefonul de la spital, ca să mă anunțe că mama a plecat. Și a fost atât de tulburător. În momentul în care pleacă al doilea părinte și, mai ales, când pleacă mama, este un cutremur.

Daniel Buzdugan trece prin momente grele

În momentul ăla realizezi că nu mai ești copil, că ești al nimănui. Și că există viața de dinainte, când mama te… Mă iertați… Când mama era ca o umbră și te apăra, și există viața de după mama. Când ești singur pe lume. Și, cum să zic, bine, nu sunt singur, că cred în Dumnezeu, cred în înviere și cred în viața de apoi, dar nu mai am pe cine să sun. Ieri, de exemplu, după parastas, mi s-a întâmplat, cum mi s-a întâmplat și după înmormântare, să ajung acasă și să zic: „Bă, n-am sunat-o pe mama”. În același timp, sunt împăcat cu faptul că mama a murit spovedită, împărtășită, cu lumânare, și acum, cum o vrea Dumnezeu. Sper… Mama a fost un om bun, dar acum știi cum e: una e judecata noastră, în mintea noastră, în sufletul nostru, și alta e judecata în fața lui Dumnezeu. Dar sper că Dumnezeu o va ține aproape de El, acolo, în lumea celor drepți.

CANCAN: Ai de la mami recunoștința asta față de Dumnezeu și înclinarea asta către biserică? Așa ai crescut?

Daniel Buzdugan: Da, am trăit în… Cum să zic? Credința în Dumnezeu este sănătatea noastră psihică în lumea asta în care trăim, în care totul se schimbă și oamenii… Știi, nu poți să mai ai încredere. Așa suntem cu toții: noi suntem buni și ei sunt răi. Nu, cu toții suntem și buni, și răi. Așa am crescut, așa m-am educat. Mi-a pus credința în inimă și sunt puternic cu credința asta în inimă.

CANCAN: Unde te mai duci? Ce mănăstiri vrei să mai vizitezi?

Daniel Buzdugan: Plec prin jurul Bucureștiului. Am descoperit un loc minunat, pe care vi-l recomand. Mă duc și mă dau cu bicicleta pe acolo. Este în Dealu Mare, care are un potențial fantastic, cu niște experiențe culinare și experiențe viticole. Îmi place vinul bun, băut cu măsură. Beau mai rar decât îl prezint. Și am descoperit un loc pe care îl recomand. Se cheamă Via Domnului și eu cred că este cel mai bun vin românesc. La Jercălăi, în zona Jercălăi, Prahova, la 50 de minute. Adică 50 de minute cu tot cu TVA. Adică eu cred că de la radio ajung mai repede la Jercălăi decât în centrul Bucureștiului, pentru că fac o oră și ceva până acasă. Până la vie, în zona aia unde mă dau cu bicicleta, fac 50 de minute. Noi te admirăm și te ascultăm în continuare la radio. Să știi, suntem fanii tăi. Mulțumesc!

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