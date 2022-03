Daniel Buzdugan a debutat „pe sticlă” acum mai bine de 20 de ani, la TVR Iași, în calitate de co-prezentator al Andreei Marin, cei doi moderând timp de trei ani emisiunea “Țara lui Piticot”. Însă nu dintotdeauna „jumătatea” lui Morar de la „Zu” a făcut entertainment, Daniel Buzdugan absolvind liceul cu specializare contabilă. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, prezentatorul a vorbit despre drumul parcurs până la definitivarea sa la nivel de carieră, precum și despre relația pe care o are cu “Zâna Surprizelor”.

Dorința arzătoare a lui Daniel Buzdugan de a face radio și televiziune a triumfat în fața doleanțelor pe care părinții le-au avut de la matinalul Radio Zu. Crainicul susține că a traversat și perioade mai puțin plăcute, când a fost obligat să practice meseria de angajat la bancă, pentru a se putea întreține, în timp ce își clădea propriului vis.

“Te duci să te pregătești pentru Actorie, dar pe banii tăi!”

Cuplul Buzdu și Morar se menține în topurile radiodifuziunii de peste 13 ani, prima emisie a postului Radio Zu, debutând în anul 2008. Chiar dacă Daniel Buzdugan a cochetat încă din timpul liceului cu figurația la Teatrul și la Opera din Iași, prezentatorul s-a orientat către Facultatea de Filozofie, la care a dat examen, dar a picat.

După năruirea visului de a deveni specialist în tainele filozofiei, Daniel Buzdugan a fost obligat atât de mama sa, cât și de împrejurările economice să se angajeze la bancă, pentru a-și putea asigura pregătirea la Facultatea de Teatru.

Pe vedetă pare s-o fi ajutat-o chiar spiritul ludic, “ca de bufon”.

“Uite, eu am lucrat la bancă! Am lucrat la Banca Comercială Română din Iași, am fost primul angajat, pentru că în ’90 când am picat la Filozofie, mama mi-a zis: «Te rog frumos, te duci să te pregătești pentru Actorie, dar pe banii tăi. Te duci la muncă, te trezești dimineața, te angajezi și după aia dacă vrei să faci și facultatea, du-te să faci facultate»!

Acolo era un colectiv foarte mișto, dar munca nu era genul meu, adică era foarte, foarte complicat, dar am rezistat un an de zile, pentru că era un colectiv foarte mișto.

Eu eram bufonul, toată viața mea am fost un bufon, am fost bufonul clasei, bufonul grădiniței, bufonul acelui loc de muncă. La un moment dat, colegii mă sprijineau să îmi termin actele și eu vorbeam acolo ca Ceaușescu, îl imitam pe Iliescu, toate personalitățile momentului și colegii mă ajutau să termin actele, ca să plec și eu acasă!”, ne-a dezvăluit Daniel Buzdugan în exclusivitate.

(NU RATA: “MATINALUL” DE LA “ZU” A DIVULGAT SECRETUL LONGEVITĂȚII CUPLULUI “BUZDU ȘI MORAR”: “NU STĂM BOT ÎN BOT DE DIMINEAȚA PÂNĂ SEARA!” )

“Vreau să zic că m-a chinuit Andreea!”

Înainte de a prezenta “Surprize, Surprize”, Andreea Marin a lucrat timp de trei ani alături de Daniel Buzdugan la TVR Iași. Perioada “Țara lui Piticot” pare să-și fi pus puternic amprenta asupra matinalului de la Zu, care dezvăluie detalii salvuroase despre relația cu “Zâna Surprizelor”.

“Am lucrat ani buni, m-a chinuit Andreea, pentru că eu, fiind o persoană spontană, mi-ar fi plăcut ca atunci când aveam un rol în emisiunea respectivă, să-mi zică ce am de făcut și eu improvizam, dar nu, Andreea venea cu textele pregătite, cu scenariul.

Trebuia să-l învăț, trebuia să-l repet și odată m-am enervat că am venit de la un bairam din cămin, eram obosit, era filmarea pe la 10 dimineața, nu învățasem absolut nimic și am luat scenariile și le-am rupt.

Și Andreea a zis: «OK, nu improvizăm, mai stăm încă două ore, rescriem toate scenariile, le învățăm și ne apucăm de filmat!»”, a povestit Daniel Buzdugan.

(NU RATA: DANIEL BUZDUGAN ȘI MIHAI MORAR S-AU ÎNTRECUT ÎN VERSURI LA UN EVENIMENT)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Sursă foto: Instagram.com