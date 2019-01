Daniel Buzdugan și Mihai Morar s-au întrecut în versuri la un eveniment. Fanii le-au lăudat creativitatea

Daniel Buzdugan și Mihai Morar s-au întrecut în versuri la un eveniment. Iar fanii nu au trecut cu vederea schimbul de replici dintre aceștia și le-au lăudat creativitatea.

Daniel Buzdugan a creștinat o fetiță. Evenimentul a avut loc în Cluj, iar alături i-a fost și bunul său prieten, prezentatorul de televiziune Mihai Morar. Îmbrăcați la patru ace, puși pe distracție și voie bună, cei doi s-au întrecut în versuri pe rețelele de socializare. Iar fanii, bineînțeles, le-au lăudat creativitatea și le-au făcut urări de bine. (CITEȘTE ȘI:DANIEL BUZDUGAN, MARTOR LA O CAFENEA DIN VIENA! JURNALISTUL A POVESTIT TOTUL PE INTERNET: “A INTRAT UN TIP ZDRENȚĂROS…“)

”Buzdu, anul ăsta, ce să vezi… E rândul tău să botezi Azi sunt la Cluj, în oraș Să fiu asistent de naș”, a postat Mihai Morar pe contul său de socializare.

”Finuța noastră din Cluj încă nu se dă cu ruj. Sincer eu i-am zis lu fina: cristelnița-i ca piscina:)) Până-n vară trage tare, să intre cu nanu-n mare :)”, a postat și Daniel Buzdugan în mediul online.

Mihai Morar și Daniel Buzdugan, prieteni dar și colegi

Mihai Morar, care este cunoscut publicului telespectator din postura de prezentator al unei emisiuni de la Antena Stars, este și om de radio. De ani de zile, acesta formează un cuplu radiofonic cu Daniel Buzdugan, cel care nu îi este doar coleg, ci și prieten. (VEZI ȘI: RÂZI CU LACRIMI! CUM A FILMAT DANIEL BUZDUGAN O BĂTRÂNĂ ÎN BUCURESTI: „HAI, MAMAIE, HAI, MAMAIE!” (VIDEO))

Iar Daniel Buzdugan a dezvăluit cum a ajuns să lucreze cu Mihai Morar la radio.

„Îi forte greu, forte greu, forte greu (ca-n Ardeal), să-ți găsești un coechipier, un partener de meserii și de nebunii. ? Meseria de om de radio nu se poate face singur. Asta-i clar! Eu am avut parte de o super șansă, că l-am primit ,,cadou temporar pe viața”, pe Mihai Morar, la matinalul pe care-l faceam la Radio 21. Colegul cu care făceam în vremea aceea emisiunea de radio se îmbolnăvise și Mihai trebuia să-i țină locul doar o săptămână. Treaba a ieșit așa de mișto, încât, de-atunci am rămas împreună BUZDUGAN, MORAR și Asociații :)) Mai târziu și demisiile ni le-am dat tot în grup, când unuia dintre noi i-a venit această idee! Dacă pleca unul, nu putea rămâne altul! Iar când ambii sunt în zodia balanței, asta-i chiar priceless! La mulți ani, de la mine și multe cafele, de la tine! Și încă ceva: chiar si după atâția ani, mie-mi place cum sună „Buzdugan și Morar”! Poate deschidem o brutărie împreună sau o firmă de pază, ceva… :))”, a spus Daniel Buzdugan.