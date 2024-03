Daniel Ciobbanu, ucenicul de la Românii au Talent, a plecat din țară în urma unui scandal demascat de CANCAN.RO. Ce legătură are Cătălin Botezatu

Daniel Ciobbanu, fost model internațional și ucenic la templul Shaolin, s-a prezentat pe scena Românii au Talent, unde a reușit să obțină 3 de ”DA”. Bărbatul a fost cândva celebru, însă a decis să părăsească țara după un scandal monstru în care a fost implicat și Cătălin Botezatu. La scurt timp, CANCAN.RO a demascat legătura celor doi.

„Eu sunt cel ce sunt și știe, un suflet liber” – așa s-a prezentat Daniel Ciobbanu la Românii au Talent. După care, a ținut să precizeze că numele lui de familie este cu doi ”b”. Inițial, jurații show-ului de la Pro TV l-au luat în râs, însă a reușit să obțină trei voturi afirmative. Doar pe Mihai Bobonete nu l-a convins. Pe lângă actul artistic, fostul model internațional a ținut să își spună și povestea.

Daniel Ciobbanu a excelat în modelling atât în România, cât și în străinătate. Originar din Botoșani, bărbatul a devenit celebru la începutul anilor 2000. A apărut de trei ori pe coperta revistei Men’s Health, însă a optat și pentru alte meserii.

Concurentul show-ului de la Pro TV a fost manager de club și este atestat ucenic la templul Shaolin. În prezent, a schimbat complet domeniul de activitate. Lucrează pământul, având grijă de peste 1.800 de pomi, copaci și arbuști.

Întorcându-ne la perioada sa de glorie, Daniel Ciobbanu a avut mare succes până când a devenit protagonistul unui scandal. La acea vreme, au apărut zvonuri conform cărora ar fi avut o relație amoroasă cu celebrul designer, Cătălin Botezatu. În urma acestei controverse, fostul model a ales să părăsească țara.

Cei doi au fost văzuți de mai multe ori împreună, iar în vara anului 2007, CANCAN.RO a demascat și legătura celor doi. Jurnaliștii site-ului au primit pe adresa [email protected] o înregistrare audio bombă, pe care au făcut-o publică, între Daniel Ciobbanu și Cătălin Botezatu. (Vezi AICI Detalii). Printre altele, creatorul de modă îi mulțumea fostului model că a fost în viața lui și că l-a făcut fericit.

Daniel Ciobbanu a decis să își spună în cadrul emisiunii Românii au Talent. Fostul model internațional a mărturisit că banii, bijuteriile și hainele scumpe nu l-au făcut fericit. În schimb, a reușit să se regăsească atunci când a început să trăiască simplu.

„Îmbrăcam haine de la toți marii creatori din lume. În India încălțam încălțăminte cu fir de aur, cu fir de argint. Am purtat un ceas de un milion de euro. Tot ce ține de opulență. Nu vedeam nimic care să-mi încânte sufletul. În cămașa asta tradițională, de cânepă, mă simt mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de mama natură și mai aproape de sufletul meu.

(…) Să stai singur atâția ani. Să te trezești înainte de răsăritul soarelui și să te culci după apus, pentru a face tot ce am făcut aici, nu poți de unul singur. Și atunci singura salvare a fost să-l simt pe Dumnezeu aproape de muncă. Dacă mulți după o zi de muncă se ducă să-și înece amarul într-o cârciumă, eu am scris o poezie. M-am rugat.

Am călătorit timp de 16 ani, timp în care am călcat pe toate cele 7 continente și cred că am fost în vreo 40 și ceva de țări. De fiecare dată am făcut-o singur, cu rucsacul în spate. În călătoriile mele din Asia, am fost în anul 2018, la templul Shaolin. A fost foarte greu, ne antrenam opt ore pe zi”, a povestit Daniel Ciobbanu la Românii au Talent.