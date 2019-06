Daniel Ghiță îl distruge pe Cătălin Moroșanu. “Petardă, show ieftin!”

Cătălin Moroșanu și-a luat revanșa în fața lui Daniel Sam. Românul a câștigat meciul ce a contat pentru gala Dynamite de la Cluj, însă nu a fost ușor. Moroșanu a început lupta cu stângul. În prima repriză a fost pus la podea, după o lovitură de genunchi din partea britanicului.

În repriza a doua, Catalin Moroșanu, în vârstă de 34 de ani, a reușit să-l trimită și el la podea pe Daniel Sam. Totul s-a decis în ultima rundă, unde Cătălin Moroșanu a ieșit învingător. Gala Dynamite de la Cluj a fost un adevărat spectacol.

Prestația lui Cătălin Moroșanu l-a lăsat, așa cum era de așteptat, rece pe Daniel Ghiță. Cei doi ar fi trebuit să se întâlnească într-un meci direct în acest an, dar, pentru moment, lupta nu a fost stabilită. Și, foarte probabil, nu va mai avea loc, din moment ce “Moartea din Carpați” a anunțat după disputa cu Daniel Sam că nu va mai intra în ring în România.

“Am primit mii de mesaje, de la fanii nemulțumiți de ceea au văzut seara trecută la show-ul Petardă! Cei care acum șase luni mă jigneau și denigrau, își cereau scuze acum ,și îmi dau dreptate!

Nu pot sa răspund la toate mesajele in particular, de aceea, va dau acest mesaj.

Sportul trebuie sa rămână sport, show-ul pe bani,sa rămână show! Sala mica,dar goala romanii încep sa aprecieze kick boxul și fac diferența între show și lupte cu adversari egali! Am spus ca planul de a distruge toate promoțiile pentru show nu o sa funcționeze, cât timp trăiesc.

Comentați voi luptele și postati aici părerile voastre?

La Moro i a trebuit 8 luni de zile sa se pregateasca pentru a lupta cu bătrânul Ghiță, iar aici pentru doua luni, după ce nu s a antrenat și nu s a alimentat cum trebuie la Ferma. Ce show ieftin…

Show must go on!”, este mesajul postat de Daniel Ghiță pe contul personal de socializare.