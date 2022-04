Sâmbătă, 2 aprilie 2022, de la ora 19:00, Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, își spune povestea în fața lui Adrian Artene. Gusturile muzicale, experiențele de pe scenă alături de reprezentanții genurilor pop și rock, susține el, aveau să-i aducă și neplăceri. A fost „contestat” din cauza alegerilor pe care le-a făcut în trecut, atunci când a acceptat funcția pe care o reprezintă în prezent.

Adrian Artene, directorul editorial al trustului de presă “Gândul Media Network”, revine cu un nou format de podcast, săptămânal, un proiect care, cu siguranță, va intra în sufletul “consumatorilor” online. După maestrul Tudor Gheorghe, seria invitaților de marcă a podcastului “Altceva cu Adrian Artene” continuă cu Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București!

Cele mai tari interviuri vor putea fi văzute, live, pe canalul YouTube ”Altceva cu Adrian Artene”. Cei care doresc să se aboneze o pot face AICI.

Daniel Jinga: ”Putem să recunoaștem că uneori putem să bem și alcool, nu e interzis”

În cadrul podcastului de pe canalul de Youtube ”Altceva cu Adrian Artene”, Daniel Jinga va vorbi și despre stilul său de viață, dar și despre ce alte genuri muzicale mai ascultă, cum ar fi muzica lăutărească.

De asemenea, directorul Operei Naționale București subliniază că, uneori, nu este interzis să consumi alcool.

”La acest onorabil podcast, putem să recunoaștem că uneori putem să bem și alcool, nu e interzis. Nu? Dacă bei cu un prieten, ce faci?

Eu am băut cu un prieten și am ascultat Bruckner. Am ascultat Simfonia a II-a de Mahler cu un prieten. Recunosc, ne-am bucurat de ea mai mult decât de o lăutărie.

Dar altădată ascultăm taraf și muzică lăutărească autentică, pentru că asta îmi amintește mie de copilărie când cântam la vioară, în Taraful Izvorașul, un ansamblu de cântece și dansuri al Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din Buzău. Și atunci, ai o altă madlenă pe care o muști”, a dezvăluit Daniel Jinga.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.