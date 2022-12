Daniel Onoriu a făcut primele declarații, după ce a ieșit din arestul Capitalei: „Aș vrea să lămuresc pe toată lumea”

Daniel Onoriu a fost eliberat din arestul poliției Capitalei, seara trecută, 13 decembrie. La ieșire, avocata acestuia l-a întâmpinat. Cea care a făcut primele declarații a fost Rebeca Onoriu. Acum, la nici 24 de ore de la eliberare, pilotul de raliuri a făcut și el câteva declarații.

Pilotul de curse Daniel Onoriu a ieșit din arestul poliției Capitalei, seara trecută, după ce a petrecut mai bine de 30 de zile în spatele gratiilor. În seara zilei de marți, autoritățile au luat decizia de a i se aplica măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Astfel, Daniel Onoriu va petrece sărbătorile de iarnă acasă. Avocata acestuia a fost cea care l-a întâmpinat la ieșirea din arest.

Acum, acesta a făcut câteva declarații despre situația lui. Pilotul de raliuri a declarat că a stat în condiții cât de cât acceptabile și că a fost coleg cu un prieten pe care îl știe, încă, din copilărie.

”M-a luat avocata mea de acolo. Am stat ultimele 20 de zile la Arestul Central, iar, primele 15 zile am fost la Secția 9. La Secția 9 am fost arestat cu un prieten din copilărie, am avut condiții ok, cât de cât, acolo. Familia m-a căutat, mi-au făcut pachet, tot ce mi-a trebuit, i-am văzut pe mama, tata. Ieri seară mi-am văzut copii, Costi și Andreuța, a venit mama, un verișor de-al meu. După ce am ieșit din arest m-am dus la Secția 5”, a spus Daniel Onoriu, pentru Spynews.

Daniel Onoriu: „Eu nu aș face rău niciodată în viața nimănui”

Pilotul de raliuri susține că el nu ar fi în stare să facă rău nimănui și spune că este dezamăgit de ceea ce i-a făcut Isabela, fosta parteneră de viață, cea care l-a băgat în spatele gratiilor, după ce a cerut un ordin de protecție împotriva lui.

”Aș vrea să lămuresc pe toată lumea, să spun ce s-a întâmplat. Eu sunt un băiat pocăit, nu aș face rău niciodată în viața mea nimănui, că mi-e frică de Dumnezeu. Părinții mei sunt penticostali, eu sunt un copil care am crescut în Biserică și cu frica lui Dumnezeu, iar pe Isabela eu am iubit-o ca pe soția mea, i-am oferit respectul unei soții, așa cum face orice bărbat matur. Din păcate s-a terminat între noi, mi-a făcut lucruri foarte urâte, nu vreau să le spun, dar dacă ea a vrut să facă așa, atunci să fie sănătoasă în noua ei viață”, a mai completat acesta, pentru sursa menționată anterior.