Daniel Onoriu, chemat la audieri! Pilotul de raliuri, reclamat de fosta soție: ”Nu are nicio dovadă”

Daniel Onoriu a fost dus la audieri, joi seară, după ce fosta soție l-a reclamat. Cei doi au divorțat de curând, după o căsnicie de șase ani. Iată ce s-a întâmplat.

Pilotul de raliuri a ajuns în fața polițiștilor, joi seara, pentru a da câteva explicații, după ce a fost reclamat de fosta soție. De curând, cei doi au divorțat după o căsnicie de șase ani. În ultima perioadă, cei doi au avut parte de numeroase scandaluri și, multe acuzații, unul la adresa celuilalt. Isabela Onoriu l-a reclamat pe fostul partener că a încălcat ordinul de protecție, potrivit căruia bărbatul nu are voie să se apropie la mai puțin de 300 de metri, de „victimă”.

Ce explicații a oferit bărbatul

Pilotul de raliuri a declarat că a fost chemat la audieri pentru a da o declarație scurtă și că a fost totul doar timp pierdut, deoarece el este nevinovat. Mai mult decât atât, acesta a spus că fosta soție nu are nicio dovadă că el ar fi încercat să se apropie de ea, și că, singurul gest pe care l-a făcut a fost să-i dea un telefon cu scopul unei discuții de împăcare.

”Am fost sunat să vin să dau declarație și am dat o declarație scurtă. Sunt chemat degeaba aici pentru că nu am făcut nimic (…).

Nu are nicio dovadă. Eu nu am voie să mă apropii de ea 300 de metri, dar mesaje și telefoane am voie să îi dau. Și i-am dat telefoane în care o rugam să ne împacăm”, a declarat pilotul de raliuri, pentru Antena Stars.

„Am plimbat-o prin toată lumea și am răsfățat-o cu cadouri scumpe”

Bărbatul susține că este dezamăgit de comportamentul fostei soții, pe care a iubit-o și pe care a răsfățat-o cum a știut el mai bine.

”Soția mea, din păcate, pe care am iubit-o șase ani și am plimbat-o în toată lumea și am răsfățat-o cu cadouri scumpe, mă dă în judecată și mă cheamă doar pe la secții.

Eu sunt un om bolnav, am stat 55 de zile în comă și în loc să mă antrenez sau să merg la vreo clinică, stau în fața secției ca să dau declarații ”, a mai mărturisit acesta.