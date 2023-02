Daniel Onoriu, declarații surprinzătoare la un an după ce a ieșit din comă! Prin ce a trecut pilotul de raliuri. „A fost cumplit”   

În urmă cu un an, Daniel Onoriu și-a văzut moarte cu ochii. Acesta s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, iar 55 de zile a stat în comă. Acum, la un an de când a ieșit din comă, pilotul de raliuri a vorbit despre chinurile prin care a trecut și procesul greu de recuperare pe care a trebuit să îl urmeze.

În urmă cu mai bine de un an, Daniel Onoriu făcea o operație de micșorare a stomacului în Turcia. Imediat după intervenție au apărut complicațiile. Întors în România, bărbatul a căzut în propria casă, a ajuns de urgență la spital și de acolo a început calvarul. A stat 55 de zile în comă, iar mai apoi încă două luni la Terapie Intensivă.

La finalul lunii ianuarie a anului trecut, Daniel Onoriu s-a trezit din comă și a dat față în față cu realitatea. A urmat o perioadă de recuperare teribil de grea. Acesta ajunsese să cântărească numai 59 de kilograme și avea nevoie de asistență permanentă. Cea care a stat lângă el și l-a îngrijit a fost mama sa.

„A fost cumplit de greu, după ce am ieșit din comă am mai stat două luni la Terapie Intensivă și nu am foarte multe amintiri pentru că efectiv s-au șters la cât am fost de bolnav. Am făcute foarte multe ședinte de chimio-terapie, iau efectiv câte 5-6 pastile în fiecare zi, o am pe mama mea care m-a îngrijit cum nu se poate.

Ajunsem de la 116 kg la 59, eram vai de mama mea, iar acum am 70 de kg, deci am luat în greutate cu 11 kg. Sunt fericit că mi-am mai revenit și eu, am mai căpătat forță, îi mulțumesc lui Dumnezeu că în fiecare lună sunt din ce în ce mai bine. Cred că o să mai iau tratament sigur 1-2 ani”, a declarat Daniel Onoriu, potrivit spynews.ro.

„Îngerul meu păzitor a devenit un monstru”

Pe lângă problemele de sănătate pe care le-a avut, viața lui Daniel Onoriu nu strălucește nici în ceea ce privește partea amoroasă. Aceste este în plin scandal cu fost soție, care l-a băgat chiar și la închisoare. Acum bărbatul se află în arest la domiciliu.

Daniel Onoriu este total surprins de schimbarea celei care i-a fost parteneră. Nu îi înțelege comportamentul și spune că dintr-un înger s-a transformat într-un monstru.

„Sper ca în două săptămâni să termin și eu cu problemele astea în care m-a băgat soția mea nevinovat fiind. Eu m-am dus la ea acasă crezându-mi că îmi e soție, să-i zic că vreau să ne împăcăm că avem visuri împreună, dar ea nu înțeleg de ce a chemat poliția. M-au arestat, am făcut 34 de zile de arest. Nu înțeleg cum poți să ai un suflet atât de rău și să-ți bagi bărbatul care a stat în comă la pușcărie.

Acum sunt în a doua lună de arest la domiciliu și efectiv îngerul meu păzitor a devenit un monstru care și-a bătut joc de mine, de familia mea, de copiii mei, de prietenii noștri comun. Acum și-a găsit sponsor cu care se plimbă pe la toate cluburile din București. Cât a stat cu mine n-a mers în niciun club, iar acum numai prin cluburi o arde. Nu înțeleg cum un om poate să se transforme atât”, a mai spus Daniel Onoriu.

