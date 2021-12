Daniel Onoriu este internat, în continuare, în stare gravă. Estera Onoriu: ”Brusc a început să verse sânge și a leșinat”

Au apărut noi informații despre starea de sănătate a pilotului Daniel Onoriu. Bărbatul se află, în continuare, internat în spital, în stare gravă. Estera Onoriu a făcut o serie de declarații.

Daniel Onoriu a ajuns în stare gravă la spital din cauza unei hemoragii interne. Fostul pilot de raliuri a mers în Turcia pentru o operație de micșorare a stomacului, însă intervenția chirurgicală nu a decurs conform planurilor. Astfel, bărbatul s-a ales cu probleme grave de sănătate. În urmă cu câteva zile, nepotul lui Gabi Luncă a fost internat în Spitalul de Urgență Floreasca, iar medicii sunt rezervați în privința stării sale de sănătate.

Daniel Onoriu este internat, în continuare, în stare gravă

În cadrul unui interviu, Estera Onoriu a făcut o serie de declarații despre starea de sănătate a nepotului său. Pilotul se află internat, în continuare, în stare gravă, în spitalul Floreasca. Bărbatul a ajuns, în urmă cu câteva zile, în mâinile medicilor, după ce a suferit o hemoragie internă. Acesta își făcuse o operație de micșorare a stomacului în Turcia. Potrivit informațiilor, infecția din corp s-a mai redus, însă pilotul se află, în continuare, în comă.

”Medicii ne-au zis că în primele patru zile nu se pot pronunța în legătură cu starea lui. Încă e în stare critică. Din fericire, tocmai acum am primit o informație cum că infecția s-a mai redus. Analizele de sânge așa spun, dar el este în comă. Este intubat și încă este în stare critică”, a declarat Estera Onoriu, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Întrebată de situația în care se află pilotul Daniel Onoriu și ce decizii ar lua familia acestuia, Estera a mărturisit: ”Este prematur să spunem că am luat o decizie sau că luam o decizie. Totul ține de Daniel, de soția lui, de copiii lui. Acum ne interesează doar să fie el bine. Nu ne gândim la alte urmări, cine să plătească, ce să plătească”.

Estera Onoriu: ”Brusc a început să verse sânge și a leșinat”

Daniel Onoriu s-a întors din Turcia și părea că operația de micșorare a stomacului dădea roade. Bărbatul reușise chiar să slăbească 8 kilograme în 8 zile. Însă, starea sa de sănătate s-a agravat imediat, când a început să verse sânge și, mai apoi, a leșinat.

”A venit de acolo, s-a simțit foarte bine, începuse să slăbească. Chiar ne spunea că în 8 zile a slăbit 8 kilograme. Însă, brusc a început să verse sânge și a leșinat, a căzut. Nu a fost nimic care să indice că urmează să se întâmple ceva grav. Totul a fost brusc”, a mai spus aceasta.

Daniel Onoriu are nevoie de transfuzie de sânge

Daniel Onoriu are nevoie urgentă de transfuzie de sânge, după ce starea sa de sănătate s-a agravat. Pe rețelele de socializare, Mario Salierri a transmis un mesaj disperat: ”Prietenul meu Daniel Onoriu are urgent nevoie de transfuzie de sânge, cei care vor să doneze o pot face la centrul de transfuzie din piața Victoriei Str Dr.Felix 89 program de luni până vineri între orele 7.00-14.00❗️ Orice grupă de sânge se poate dona, iar la specificații să spună numele lui și Spitalul Floreasca unde este și internat. Daniel are mare nevoie de noi toți să îi fim alături ??♥️ Rog toți prietenii mei să dea Share masiv vă rog ❗️?”.

Sursă foto: Arhivă Cancan