Daniel Onoriu iubește din nou. Ce spune despre femeia care i-a furat inima

Viaţa lui Daniel Onoriu s-a schimbat radical în ultimii ani, mai ales în ceea ce priveşte partea sentimentală. A trecut printr-un divorţ, o separare pe care nu a acceptat-o prea uşor şi care i-a adus numeroase probleme cu legea. Acum, se pare că fostul pilot şi-a găsit liniştea în braţele altei femei.

După separarea de fosta lui soție, Daniel Onoriu a încercat să îşi găsească jumătatea. În ultimii doi ani, fostul pilot a recunoscut că a avut mai multe încercări, însă până acum nu a simţit că a găsit femeia potrivită pentru el.

După mai multe relaţii nereuşite, fostul pilot a anunţat recent că este într-o nouă relaţie. Mai mult decât atât, bărbatul are gânduri serioase cu Mădălina pe care a numit-o recent într-un mesaj publicat în mediul online „soţia mea”.

„Mădălina e soția mea și femeia pe care am căutat-o toată viața mea, iar acum după multe încercări avute în ultimii 2 ani sunt mai mult decat fericit”, a scris Daniel Onoriu pe contul lui personal de Instagram.

Daniel Onoriu, primele zile de libertate

După ce a aflat că poate să iasă din casă, Daniel Onoriu nu a mai așteptat nicio secundă și a simţit nevoia să facă o plimbare prin Capitală. Așa că a luat-o la pas, iar drumul l-a purtat și la Biserică, unde a mulțumit Divinității pentru că a scăpat de probleme.

De asemena, fostul pilot de raliuri a bifat și multe ieșiri la terasă, cu toți prietenii pe care nu îi mai văzuse de mult timp. S-a bucurat din plin de liberate și de cei dragi.

„Ieri am fost la biserică, m-am rugat la Dumnezeu, după am fost de la Piața Presei Libere până în Băneasa, pe jos, acasă, eu am avut mușchii atrofiați, am stat două luni în comă, am fost 99% mort. N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă. Eu am fost un om extrem de bolnav, Dumnezeu mi-a dat ambiție. Chiar dacă am stat închis în apartament, eu chiar și așa mi-am văzut de corpul meu, am făcut mii de ture prin casă, am tras de fiare până când n-am mai putut.

Am început să vorbesc cu prietenii, cu familia, am ieșit la vreo 10 terase și restaurante și m-am întâlnit cu foarte mulți prieteni. Am mers și la biserici să mă rog. Ionuț Hornoiu s-a dovedit a fi un prieten foarte bun, a venit la mine la grătar, acum merg la el acasă, mă ajută să mă antrenez, mergem împreună la sală”, a mai spus Daniel Onoriu.