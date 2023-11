Daniel Onoriu, propunere șoc pentru fosta parteneră, în plin scandal de divorț: „Isabela, hai să...”

S-au încins din nou spiritele între Daniel Onoriu și încă soția lui, Isabela! În plin scandal de divorț, cunoscutul campion de raliuri i-a făcut femeii cu care s-a iubit timp de șase ani, o propunere șoc!

În urmă cu aproape două săptămâni, CANCAN.RO anunța că începe lupta pentru avere în familia Onoriu. Atunci, Isabela ne-a declarat în exclusivitate că lucrurile nu pot rămâne așa cum își dorește fostul ei partener de viață.

Mai mult, aceasta a dezvălui că în luna ianuarie va avea loc un termen în procesul divorț și speră să se poată despărți oficial de bărbatul pe care l-a acuzat de agresiune.

Citește și: VICA BLOCHINA O ACUZĂ PE OANA ROMAN DE ESCROCHERIE. CE A ÎNFURIAT-O ATÂT DE TARE: „REFUZ SĂ CRED CĂ…”

În timp ce Isabela susține că își dorește să divorțeze cât mai repede de soțul ei, Daniel Onoriu vine cu un mesaj șoc. Nepotul lui Gabi Luncă a publicat pe rețelele de socializare un filmuleț în care o roagă pe aceasta să încheie oficial socotelile.

Oprește-te, Isabela. M-ai băgat la pușcărie nouă luni de zile. Am mașini, am bani, am casele pe care le-ai blocat tu. Hai să divorțăm, te rog din suflet. Vreau să scap de tine, să ne vedem fiecare de viața lui.”, a declarat Daniel Onoriu, pe pagina lui de TikTok.

Surprinzător este că la început, campionul de raliuri nu a vrut să accepte despărțirea de Isabela și a rugat-o de nenumărate ori să se împace. Însă, lucrurile s-au schimbat atunci când bărbatul și-a găsit o nouă parteneră de viață.

În filmulețul publicat pe TikTok, Daniel Onoriu nu s-a rezumat doar în a-i transmite Isabelei că își dorește să divorțeze. Nepotul lui Gabi Luncă a făcut mai multe acuzații grave la adresa fostei sale partenere, dar a ținut să amintească și de coșmarul prin care a trecut atunci când a fost la un pas să își piardă viața.

„Femeie, tu, cea căreia i-am dat șase ani din viața mea, ți-am oferit respect și iubire, ți-am oferit inima mea și sufletul meu, știi bine că am fost golan înainte de tine, nu te am înșelat niciodată în viața mea, te-am iubit maxim, am intrat în comă, am fost mort, am stat 55 de zile în comă, patru luni am stat la terapie intensivă, am reînviat, am reușit să merg pe picioarele mele, a fost Dumnezeu cu mine.

L-ai pus pe monstrul ăla să îmi fure casa, mi-a furat-o, o pierdusem. Știi bine că am primit-o înapoi din partea judecătorilor, s-a dovedit că nu am semnat eu actele de vânzare, eu eram în comă. Te gândești și tu că eu sunt un om iubit prea mult de Dumnezeu. Am stat în 2006 în comă, am intrat cu motocicleta într-o mașină cu 185 km/h, anul trecut la fel, am stat în comă și nu am murit.”,a mai spus Daniel Onoriu.