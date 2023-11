Delia, noi declarații despre motivul pentru care nu vrea să devină mamă: „Mai bine așa, stai fără stres...”

Delia a spus clar și răspicat faptul că nu vrea să devină mamă. După multe controverse, artista a făcut noi declarații despre motivul pentru care nu vrea să aibă copii.

Jurata de la iUmor este una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Delia se poate lăuda cu o carieră impresionantă și, bineînțeles, nu duce lipsă nici de bani. Câștigă mii de euro doar pentru o singură oră de concert. Vedeta a avut noroc și în dragoste, fiind căsătorită cu omul de afaceri Răzvan Munteanu din anul 2012. Cântăreața are tot ce își dorește, dar a ales să nu aibă copii, decizie pentru care a fost judecată de-a lungul oamenilor.

Delia a fost mereu o persoană discretă în ceea ce privește viața ei personală. Totuși, sătulă de criticile legate de faptul că nu are copii, artista a răbufnit la un moment dat și a vorbit și despre acest subiect. La acea vreme s-a făcut mare vâlvă în jurul declarațiilor ei. Directă ca de obicei, vedeta a vorbit din nou despre motivul pentru care nu vrea să fie mamă. Mai mult, a dezvăluit și părerea mamei sale, Gina Matache, despre această decizie.

Artista a spus de nenumărate că este extrem de fericită și împlinită, în ciuda faptului că nu are copii. Este o persoană care iubește libertatea și călătoriile. Jurata de la iUmor pleacă foarte des în vacanțe, alături de soțul ei, Răzvan Munteanu. La un moment dat, chiar a declarat că nu îi place să dea socoteală despre plecările ei.

În cadrul aceluiași interviu, Delia a vorbit și despre momentul în care a făcut o serie de declarații controversate care au ținut primele pagini ale ziarelor. În luna octombrie a anului trecut, artista a spus că oamenii care nu fac copii ar trebui felicitați pentru că suntem deja prea mulți. În plus, vedeta a adăugat că nu vrea obligații. Atunci, a fost criticată pentru mărturisirile ei, iar acum a vorbit despre acel moment.

„Eu nu am spus atunci că nu vreau să am copii. Eram într-un live pe TikTok, în camera de hotel din Timișoara. Și am primit multe întrebări despre copil.Oamenii întrebau și eu răspundeam, nu am făcut eu o declarație oficială.

A fost o chestie interactivă, vorbeam cu oamenii. Dar în continuare cred că nu vreau să am copii, oamenii îmi spun că greșesc pentru că sunt un model pentru tineri și nu o să mai facă oamenii copii.”, a spus Delia.