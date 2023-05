Daniel Onoriu vrea să se însoare, chiar dacă nu e divorțat. Pilotul de raliuri are o nouă relație: „Am cerut-o de soție”

Daniel Onoriu nu a divorțat încă de fosta parteneră, însă este pregătit să facă pasul cel mare alături de altă femeie. Pilotul de raliuri trăiește o frumoasă poveste de dragoste și deja a cerut-o în căsătorie pe noua lui iubită.

Daniel Onoriu se căsătorește pentru a treia oară. Deși nu a divorțat oficial de fosta soție, pilotul de raliuri are planuri serioase de viitor alături de altă femeie. Bărbatul se iubește de o lună cu Elena, o afaceristă, care i-a pus inima pe jar. Lucrurile merg ca pe roate între ei, iar pilotul este gata să ajungă direct în fața altarului. Se află în arest la domiciliu de șase luni, însă asta nu-l împiedică să se bucure de viață alături de noua lui iubită.

Afaceristul are numai cuvinte de laudă la adresa Elenei, mărturisind că se întâmplă numai lucruri bune în viața lui de când a cunoscut-o. „E o femeie minunată, simt că e ceea ce am căutat toată viața mea. Nu-mi vine să cred ca ne înțelegem atât de frumos chiar și în condițiile în care sunt acum. Suntem împreună de aproximativ o lună de zile”, a spus Daniel Onoriu, pentru Spynews.

Cum și-a cunoscut Daniel Onoriu actuala iubită

Omul de afaceri a dat din casă și a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Elena. Femeia are o afacere cu materiale de construcții, iar Onoriu este și dezvoltator imobiliar. Ea l-ar fi contactat, să-i propună anumite oferte, iar lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. S-au cunoscut, s-au plăcut și au rămas împreună. Pilotul spune că-i leagă o chimie puternică și nici nu se gândește la despărțire.

”Așa cum am spus și mai sus, repet: e o femeie minunată, frumoasă, calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți. Am cerut-o de soție și a acceptat. M- am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt ca așa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta simt că e femeia trimisă de el în viata mea și suntem amândoi fericiți”, a mai spus Daniel Onoriu, pentru sursa citată mai sus.

Pilotul de curse de află în arest la domiciliu de șase luni. Isabela, încă soția lui, a obținut un ordin de protecție împotriva lui Onoriu, pe care acesta l-ar fi încălcat. Așa a ajuns nepotul lui Gabi Luncă să stea în casă, de luni bune. Situația dintre ei este încă tensionată, iar femeia nici nu vrea să mai audă de fostul partener.

„Am greșit mult implicându-mă în diferite scandaluri. Am vorbit urât pentru că am fost supărat. Îmi doresc să mă îndrept. Accept și divorțul, fiecare își vede de viața lui. După ce scap de toate problemele o să îmi refac viața.

Nu vreau să îi mai cer daune (Isabelei – n. red.), e de domeniul trecutului. Nu vreau să comentez nimic despre ea, ne vom vedea la divorț în calitate de 2 foști și cam atât”, a declarat Daniel Onoriu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, la începutul acestui an.