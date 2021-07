Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii ”Survivor România”, a făcut o serie de dezvăluiri incredibile despre experiența din Republica Dominicană. După ce competiția dură din junglă a ajuns la bun sfârșit, marele câștigător fiind Zannidache, acesta a făcut o serie de declarații.

Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii ”Survivor România”, a făcut dezvăluiri emoționante despre perioada în care a fost plecat în Republica Dominicană. De când s-a terminat competiția, prezentatorul TV nu a apucat să se vadă cu iubita lui, care locuiește în Viena. În emisiune, Daniel Pavel a trăit experiențe inedite, la o intensitate mare.

„Sunt în decompresie, îmi așez lucrurile din viață, nu am apucat încă să mă văd cu iubita mea, e la Viena. Cea mai mare bogăție sufletească este această călătorie interioară. Am stat cu ochii în tavan foarte mult, nu prea am citit, m-am documentat pentru jocuri, în rest am stat cu mine. Supraviețuim în toate interacțiunile noastre sociale, am descoperit că ființa umană e magnifică. Aș recomanda prezentatorilor să lucreze în outdoor. Să lucrezi vocea, să reușești să acoperi elementele naturii… Eu mă uitam la ei și aveam șansa să îi văd de aproape, sunt 41 de eroi moderni, toate numele, de la primii până la ultimul, toți au avut o poveste. De multe ori nu era spusă fizic și atunci trebuia să impaunez coloristic. Nu înseamnă că puneam eu ceva în plus, ei erau acolo. Modul în care se ridică, modul în care ajung la final… Era fabulos”, a declarat Daniel Pavel, scrie wowbiz.

Daniel Pavel, despre experiența din Republica Dominicană: ”Mi-a mai tremurat vocea la unii dintre ei..”

În momentul în care Daniel Pavel prezenta eliminările, au fost momente în care vocea îi tremura. Acest lucru a fost observat și de anumiți foști concurenți ai emisiunii ”Survivor România”.

„Emoția e foarte puternică. M-am atașat de toți și la momentul eliminării se vedea, când vocea mea din cască îmi spunea cine era eliminat cu câteva secunde înainte, eu nu știam. Cei de acasă trebuie să înțeleagă efortul logistic colosal. A fost o audiență colosală. Mi-a mai tremurat vocea la unii dintre ei și ceilalți observau, chiar Sebi mi-a spus. Dacă faci doi pași în spate, observi că domnul Dan a avut emoție tot timpul, și la Moro, și la Jador… Au fost plecările pe motive medicale… Comentariul sportiv, abordarea sportivă e ca un vârf al iceberg-ului.

Au fost momente când am auzit numele și nu am crezut. Asta s-a întâmplat la Ana Porgras. În momentul în care am auzit că iese Ana și m-am uitat la ea, când m-am uitat la Albert, vocea a trebuit să fie foarte concentrată, pentru că pe umerii mei a fost această figură a autorității. Le spunem din nou celor de acasă că voturile au fost voturi și s-au reflectat în mișcările de trupe. Publicul a fost și el jucător acolo”, a mai adăugat prezentatorul emisiunii.

