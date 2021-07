Daniel Pavel este prezentatorul emisiunii ”Survivor România”, iar după ce competiția a ajuns la final, acesta a făcut o serie de mărturisiri. Așa cum a relatat și prezentatorul show-ului din Republica Dominicană, ”Survivor” este o competiție dură.

După terminarea competiției din Republica Dominicană, Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, a făcut o serie de dezvăluiri. Este un show în care concurenții nu iau contact cu cei dragi, în care trebuie să supraviețuiască și să se confrunte cu foametea și condițiile grele, mai ales atunci când vine vorba despre vremea schimbătoare. Pentru Daniel Pavel, revenirea în România a fost și mai emoționantă, având în vedere faptul că nu a mai călcat pe plai românesc de mai bine de un an.

”Este o călătorie chiar inițiatică, șase luni, dar de un an și patru luni de zile n-am mai fost în țară, locuiesc la Viena și atunci m-am întors cu o mie de emoții. Am surpraviețuit și eu cu ei într-adevăr, de multe ori încercam când știam că pierd recompense și că nu mănâncă, nu mâncam nici eu, adică, încercam să fiu într-un sincron cu ei. Sigur, eu am avut beneficiul comunicării, e foarte important să comunici cu cei dragi, să te validezi, ei nu au avut asta”, a spus prezentatorul ”Survivor România” în cadrul unui interviu, scrie Gândul.

”Cel mai frumos de care pot să-mi aduc aminte acum că e foarte proaspăt, este momentul în care erau absolut căzuți la pământ toți trei, eram în faza finală, Marius, Andrei, Zanni, și au venit foștii concurenți.Momentul în care foștii concurenți li s-au alăturat, foștii concurenți care și ei aveau emoții, ăla a fost fabulos. Ne-am luat în brațe, am uitat de protocolul camerelor, că trebuie să filmăm, că suntem cu spatele, ala a fost într-adevar, acum trei zile, fabulos”, a mai spus Daniel Pavel.

Daniel Pavel locuiește în Austria de câțiva ani

Prezentatorul TV Daniel Pavel locuiește în Austria de câțiva ani.

„Locuiesc de 5 ani acolo și am plecat din România pentru lansarea unui proiect media, deopotrivă inedit, dar și cu presiune mare de implementare – primul radio live de cumpărături din România. Proiectul a presupus prezența mea, ca redactor-șef, full time, la Viena. Am adus acolo o echipă de specialiști media din România pentru a lucra alături de colegi internaționali, austrieci, germani, italieni și cehi, care făceau de câțiva ani același tip de proiect pentru țările lor.

Radioul emitea live, în toate magazinele rețelei de retail alimentar, 15 ore de programe de infotainment comercial și plasare de produse. Circa două milioane de ascultători pe săptămână, plus evenimentele lunare în România m-au ținut în priză directă cu publicul românesc și nu am simțit niciodată că am părăsit România. Viena este un oraș interesant de locuit, mai ales dacă ești pasionat de istorie, de cultura europeană și de pulsul vieții unui smart city.”, a declarat Daniel Pavel pentru VIVA!

