De ce s-a mutat Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, în Austria

Prezentatorul de la Survivor România, Daniel Pavel, locuiește de aproximativ cinci ani la Viena, în Austria. Omul de televiziune a povestit cum a ajuns să locuiească în țara vecină.

„Locuiesc de 5 ani acolo și am plecat din România pentru lansarea unui proiect media, deopotrivă inedit, dar și cu presiune mare de implementare – primul radio live de cumpărături din România. Proiectul a presupus prezența mea, ca redactor-șef, full time, la Viena. Am adus acolo o echipă de specialiști media din România pentru a lucra alături de colegi internaționali, austrieci, germani, italieni și cehi, care făceau de câțiva ani același tip de proiect pentru țările lor.

Radioul emitea live, în toate magazinele rețelei de retail alimentar, 15 ore de programe de infotainment comercial și plasare de produse. Circa două milioane de ascultători pe săptămână, plus evenimentele lunare în România m-au ținut în priză directă cu publicul românesc și nu am simțit niciodată că am părăsit România. Viena este un oraș interesant de locuit, mai ales dacă ești pasionat de istorie, de cultura europeană și de pulsul vieții unui smart city.”, a declarat Daniel Pavel pentru VIVA!

