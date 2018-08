Daniel Popa: „Suntem Dinamo și nu mai avem voie să facem greșelile de anul trecut!”

Daniel Popa, cel care l-a ridiculizat pe Luchin la faza unicului gol al lui Dinamo în duelul cu Viitorul, reușit de May Mahlangu în minutul 36, a declarat că atât el cât și coecipierii săi nu mai au voie să facă pași greșiți și nu mai au nicio scuză dacă vor rata play-off-ul în acest sezon.

„E devreme să spunem că ne gândim la play-off. Dar noi suntem Dinamo şi nu avem voie să mai facem aceleaşi greşeli ca anul trecut. Referito la jocul cu Viitorul, am întâlnit o echipă foarte bună și sunt bucuros că am reuşit să câştigăm. Sunt fericit că am reuşit acea pasă de gol, le mulţumesc colegilor că m-au ajutat să reintru în circuit. Mister când apelează la cineva, acel jucător trebuie să dea ce e mai bun. Fiecare trebuie să demonstreze că merită să joace la Dinamo. Mister ne-a spus în câteva cuvinte ce am făcut bine şi ce nu şi apoi ne-a lăsat să discutăm între noi”, a declarat Daniel Popa, după meci.

În altă ordine de idei, May Mahlangu, autorul unicului gol a dezvăluit după meci de ce a ales să celebreze reușita într-un mod atipic. Acesta s-a dus spre banca de rezerve de unde a luat o gheată și s-a făcut că tastează un număr de telefon, după care a pus gheata la ureche.

„A fost greu cu şcoala şi cu fotbalul pentru că bunica a trebuit să aibă grijă de noi. Atunci când aveam 11 ani, mi-am pierdut părinţii în acelaşi an, în 2000. Ea este eroul meu. Se spune că Nelson Mandela este erou în Africa de Sud, dar pentru mine bunica este eroul meu și ei îi dedic golul” , a declarat May Mahlangu.

După victoria cu 1-0 obținută cu Viitorul, Dinamo a urcat pe loc de play-off în Liga I.