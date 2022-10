Daniela Crudu își vinde apartamentul cu 2 camere! Suma pe care o cere fosta asistentă TV

Cruduța și-a scos la vânzare apartamentul cu două camere din Drumul Taberei. Vin vremuri grele și se pare că vedeta Only Fans se pregătește să pună ceva bani la ”saltea” ori să investească în ceva mai bun. Suma pe care o cere, însă, nu este deloc de neglijat.

Cruduța își vinde apartamentul în care a locuit în ultimii ani. Fosta asistentă TV se pregătește să pună punct unui capitol din viața ei și să pășească pe un nou drum. Vedeta Only Fans și-a informat prietenii virtuali și a publicat o serie de poze cu louința.

”Îmi vând apartamentul”, a scris Cruduța pe Instagram.

Apartamentul este situat în Drumul Taberei, foarte aproape de metrou și alte mijloace de transport. Cu o suprafață de 77 mp utili, situat la parter într-un imobil D+P+4 din 2008, apartamentul dispune și de o terasă închisă, finisaje de înaltă calitate, mobiliat, utilat complet și parcare subterană.

Potrivit anunțului, Cruduța a pus apartamentul la vânzare pentru suma de 99.000 de euro. Totodată, se menționează faptul că prețul este negociabil.

Daniela Crudu s-a apucat de Only Fans

Daniela Crudu s-a retras de ceva timp din lumina reflectoarelor, însă nu a renunțat complet în a se expune. În toată splendoarea ei, Cuduța s-a apucat de Only Fans. Din plictiseală sau din curiozitate, fosta asistentă TV a încercat-o și pe asta și nu are de gând să se oprească aici.

În primă fază, am fost curioasă, apoi când am văzut că se câștigă bani frumoși… de ce nu? Oricum, eu am pozat și în Playboy, am trei coperți.

”Vrem să rămânem în zona asta, vrem să ne deschidem agenție de OnlyFans, să inițiem fete și să promovăm, adică peste tot pe unde se poate.

Sora mea m-a sfătuit pe mine să-mi fac cont de OnlyFans, s-a rugat de mine de un an să-mi fac cont, a zis că e păcat să nu-mi fac, că mi se potrivește și că se fac și bani și mă și distrez, îmi umplu și timpul, și e ceea ce îmi place mie, să mă pozez, să arăt bine, să mă filmez”, a mărturisit Cruduța, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

