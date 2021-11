Daniela Crudu, ”muza” lui Elis Armeanca în cel mai nou videoclip

Au apus vremurile când Daniela Crudu rupea dansul în videoclipurile celor mai cunoscuți maneliști. Ei bine, minunea nu a ținut mult, iar Daniela Crudu a revenit la prima dragoste. Alături de Elis Armeanca, bruneta s-a simțit ca peștele în apă.

Daniela Crudu a făcut tot ceea ce se putea face în viață. Este greu să mai impresioneze în vreun fel, însă de data asta bruneta a revenit la vechile obiceiuri. Fosta asistenta TV ne-a obișnuit cu stilul său nonconformist și de data asta s-a afișat la brațul lui Elis Armeanca. Bruneta i-a fost parteneră în noul său videoclip.

”Seara mă ia” este cea mai nouă melodie lansată de Elis Armeanca, iar invitatul special a fost Daniela Crudu. Brunta și-a jucat rolul ca la carte. Ba la pian, ba în brațele manelistului, scenele au făcut furori în rândul fanilor. Videoclipul a strâns rapid peste 70.000 de vizualizări. (VEZI AICI VIDEO)

Daniela Crudu încă se ține de nebunii

Daniela Crudu a trecut printr-o serie de operații estetice, iar asta se poate vedea, vorba aia, cu ochiul liber. Bruneta a ales să își opereze nasul – pe care și l-a micșorat – dar și gușa și și-a mai „ascuțit” chipul. Obrazul subțire cu cheltuială se ține! Că tot vorbeam de obraz, Cruduța a ”umblat” puțin și la pomeți, dar și la buze. Fosta asistentă TV nu se ferește și se mândrește cu toate intervențiile făcute:

”Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea. Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase.

«Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, a spus Cruduța, acum ceva timp.

Sursa foto: YouTube