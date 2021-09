Nicio seară de distracție fără Cruduța! Vă oferim imagini exclusive cu bruneta care nu ratează nicio oportunitate de a se distra, de a dansa și de a-și arăta formele apetisante. Paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe Daniela Crudu la ceas de seară, în timp ce se îndrepta cu nerăbdare către un cunoscut restaurant din zona Nordului. Nu era singură, ci în compania unei prietene. Cu o sticlă de apă în mână, din care mai bea, din când în când, Cruduța părea euforică și plină de viață!

La ceas de seară, la pas, prin parcul Herăstrău, am surprins-o pe Daniela Crudu. Însoțită de o prietenă, bruneta se grăbea să ajungă la un celebru restaurant din zona Nordului, numai că tocurile nu prea o ascultau. Ușor la stânga, ușor la dreapta, un pic de dezechilibru, dar cele două au ajuns, într-un final, la destinație.

Cu chef de viață, Cruduța a început să danseze încă din fața localului, părând tare nerăbdătoare să înceapă seara în forță. Deși a băut din sticla de apă tot drumul până la Hiro, Cruduța era tare euforică. Nu este exclus să se fi „pregătit” corespunzător dinainte de a ajunge la locația cu pricina ori, pur și simplu, aceea era starea ei naturală, ceea ce nu ar surprinde pe nimeni.

Ce intervenții estetice are, de fapt, Daniela Crudu

De-a lungul timpului, bruneta a trecut printr-o serie de schimbări drastice, alegând să își opereze nasul – pe care și l-a micșorat – dar și gușa și și-a mai „ascuțit” chipul. Cruduța și-a umflat pomeții și buzele și și-a pus silicoane, iar apoi a optat pentru a-și tatua sprâncenele. În plus, a ales să își pună și fațete dentare, pentru un zâmbet perfect.

Într-o emisiune TV, Daniela Crudu a recunoscut că are operații estetice: „Nu mi-am făcut așa multe operații, cum se scrie peste tot. Mai contează și, de exemplu, dacă îți schimbi forma sprâncenelor, dacă te machiezi în alt fel de cum ai obișnuit oamenii. Înainte mă machiam, îmi făceam ochii așa ascuțiți, dar eu nu am ochii ascuțiți, îi am rotunzi și am zis să merg pe forma mea.

Sprâncenele nu le mai fac așa arcuite, le fac normal, pe rotund și mai groase. «Domne, că și-a schimbat complet înfățișarea». Da, că mi-am operat nasul. Asta, da. Este, să zic așa, se vede. Și că mi-am pus fațetele. Fațetele, nasul și acidul hialuronic în buze. Și alte operații la sâni, au toate fetele”, a spus Cruduța, acum ceva timp.

Cu ce bărbați „cu greutate” s-ar fi iubit bruneta

Cel care ar fi propulsat-o în cariera de televiziune este Bogdan Defta, zis „Mucifer”. Afaceristul ar fi fost primul bărbat care a susținut-o financiar. Relaţia lor însă ar fi fost una cu năbădăi şi s-ar fi încheiat în momentul în care bruneta a sărit în braţele lui Ion Boschet. O altă relaţie scurtă a Danielei a fost Daniel Trandafirescu.

Aflată în poziția de asistentă TV la „Un show păcătos”, Daniela Crudu a început să se iubească cu Ciprian Malciu, un alt tânăr plin de bani. La scurt timp, s-a zvonit că Daniela ar fi avut o relație pasageră și cu miliardarul Ioan Neculaie, după ce bruneta s-a pozat în elicopterul lui. Următorul pe lista brunetei ar fi fost prinţul Al Habtoor, cel care, desigur, ar fi răsfățat-o pe Cruduța numai cu vacanțe de lux.

Sexy-buneta ar fi avut o idilă și cu fiul lui Victor Pițurcă, apoi inima sa a fost cucerită, o bună bucată de timp, de fotbalistul Mihai Costea, cu care Daniela a avut o relație plină de suișuri și coborâșuri. Daniela a renunţat chiar şi la televiziune pentru el, dar Nilă i-a fost infidel Cruduţei. Bruneta a suferit foarte mult, dar până la urmă a depășit momentul, continuându-și lista de „cuceriri”.

A ”agățat” antrenorul de fitness?!

Daniela a avut o relație și cu antrenorul său de fitness, dar și cu câştigătorul emisiunii „Burlăciţa”. Niciuna dintre relaţii nu a rezistat. Cezar Ouatu ar fi fost şi el pe lista cuceririlor brunetei din showbiz, dar niciunul nu ar fi recunoscut povestea de iubire.

Mihai din Urziceni, un bărbat care provine dintr-o familie bogată ar fi avut apoi o idilă cu sexoasa asistentă Tv.

A urmat apoi, din nou, o relație cu un fotbalist, anume Nicolas Gorobsov. Și, desigur, lista nu se termină aici.

