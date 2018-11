Daniela Crudu, victima ”drogului violului”: ”Totul s-a întâmplat după ce a băut…”

Daniela Crudu, victima ”drogului violului” într-un club de fițe din București. Este știut de toată lumea că Daniela Crudu nu ratează nicio petrecere și se bucură din plin de orice paranghelie mondenă. De când a intrat în atenția publicului, Cruduța a demonstrat, cu vârf și îndesat, că e ”fată de lume” și se distrează din seară și până-n zori de zi. Numai că, uneori, există și nopți în care petrecerile se termină altfel decât ți-ai propus…

Acum două săptămâni, consemnează wowbiz.ro, Daniela Crudu a trecut prin momente groaznice și a fost nevoie de doi prieteni pentru a o duce, pe brațe, acasă.

“Nu ştim ce s-a întâmplat cu exactitate în acea noapte. Ne-am mirat toţi atunci când am văzut-o pe Dani într-o stare foarte proastă la scurt timp după ce a băut un păhărel. Niciodată nu a fost aşa! Totul s-a întâmplat când s-a întors de la baie şi a gustat din licoarea pe care o comandase. Îi era atât de rău încât a trebuit să o ducem acasă pe braţe. Mai mult, câteva zile, a stat în pat şi nu şi-a revenit, semn că în local poate a fost ceva în neregulă! Acum, ea este bine, însă atunci, i-a fost dificil”, au dezvăluit apropiaţii fostei asistente TV.

Daniela Crudu, victima ”drogului violului”: ”Nu avea cum să îmi fie asa de rău, pentru că am băut un singur pahar”

Există și ipoteza conform căreia cineva a dorit cu tot dinadinsul să îi facă rău Cruduței, așa că i-a pus ceva în băutură! Astfel de fapte reprobabile se întâmplă, frecvent, prin cluburi, multe femei căzând victime așa numitului ”drog al violului”. Mai mult, în 2016 a existat un episod asemănător, în același local. În centrul atenției s-a aflat, atunci, Simona Trașcă.

“A fost ziua Andreei Podarascu şi am fost în club. Mi-a fost foarte rău, din ce mi-a spus prietena mea, am şi vărsat. S-a intamplat ceva ciudat. Nu avea cum să îmi fie asa de rau, pentru că am băut un singur pahar. Nu ai cum să cazi pe jos şi să nu îţi aduci aminte de la unul singur, repet. Am primit un cocktail de la o fata, mi-a zis că mă admiră. Prietena mea nu m-a dus la spital, ci m-a ţinut în casă, a avut grijă de mine. Trebuia să mă ducă la o clinica, dar îi era teamă de jurnalisti. Era să mor”, a povestit ea în presă.

Daniela Crudu, victima ”drogului violului”. O altă fată, Georgiana Ispas, în varstă de 24 de ani, a murit în Centrul Vechi

Este deja celebru cazul fetei care a murit ucisă de „drogul violului”. Totul s-a întâmplat în urmă cu patru ani. Georgiana Ispas, în varstă de 24 de ani, era ospatar într-un club din Centrul Vechi. Tanăra avea toată viața înainte și își făcuse, firește, numeroase planuri pentru viitor. Din păcate, a murit subit, fără ca vreo persoană de lângă ea să-şi dea seamă ce s-a întâmplat.

La autopsie, medicii au decoperit în organismul său două substanţe care s-au dovedit a fi letale, ambele provenind dintr-un cocktail pe care Georgiana îl băuse.