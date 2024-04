Daniela Gyorfi a fost înșelată de George Tal?! „Am mai suspectat niște domnișoare”

Daniela Gyorfi nu ezită să ofere detalii pătimașe despre relația ei cu George Tal. Cei doi sunt un cuplu admirat și au o fiică împreună, Maria. De-a lungul timpului, artista a dezvăluit că au avut momente în care s-au separat, iar motivu se pare că ar fi infidelitatea.

Daniela Gyorfi este recunoscută ca una dintre cele mai iubite cântărețe din țară și reușește să aducă o atmosferă plină de energie la toate evenimentele la care ia parte. Ea se remarcă și prin sinceritatea și asumarea sa, nefiind reticentă în a dezvălui detalii din relația sa cu George Tal.

Recent, cei doi au fost invitați în emisiunea lui Măruță și au acceptat fără ezitare să răspundă întrebărilor despre viața lor amoroasă. Participând la rubrica picantă a emisiunii, au fost nevoiți să ofere detalii incendiare. Dacă ar fi refuzat, ar fi trebuit să guste mâncare iute.

Cântăreața a întrebată dacă a avut vreodată suspiciuni că iubitul său ar fi fost infidel. Răspunsul acesteia a fost pe cât se poate de sincer.

„Eu l-am suspectat (l-a văzut pe George într-o fotografie a Marei Bănică), după care mi-a zis că nu, că au fost doar niște poze. Ok, o cred pe Mara, dar am suspectat și am mai suspectat niște domnișoare, dar tu mi-ai zis doar una să zic. Și nu numai din muzică, ci și din modă, nu mai zic dansatoare”, a dezvăluit Daniela Gyorfi, în emisiunea La Măruță.