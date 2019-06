Daniela Gyorfi a apelat pentru prima data la medicul esteticiat când avea 29 de ani. Atunci și mărit sânii, ulterior ea trecând prin alte două operații. Acum, cântăreața vrea o nouă intervenție chirurgicală, doar că nu-i vrea și mai mari, ci mai mici!

„Am trei operații la sâni și tot nu arată cum trebuie. Eu sunt o persoană foarte sinceră. Dacă aș putea să o iau de la început, nu mi-aș mai face nici o operație la sâni. Sânii nu-ți aduc nimic în plus. Poate te simți tu mai bine în pielea ta, dar doar dacă îți reușește operația. Dacă nu, pățești ca mine: te operezi de trei ori și degeaba!”, a povestit Daniela Gyorfi pentru VIVA!.

„Din start am pornit greșit! Am ales o mărime mult prea mare pentru greutatea mea și mi-au căzut direct! Acum vreau sâni mai mici. Nici nu vreau să mă gândesc câți bani am dat până acum!”, a mai spus cântăreața.

Daniela Gyorfi nu se mărită cu George Tal

Daniela și George Tal, care îi este impresar, formează un cuplu din anul 2006. Cu toate că au și o fetiță împreună, Daniela refuză să se căsătorească, deși a avut câteva tentative în trecut.

Daniela Gyorfi şi George Tal au încercat totuși de câteva ori să se căsătorească, dar nu au reuşit. Au fost şi câteva infidelităţi, motiv pentru care cei doi au decis să trăiască împreună aşa. Se iubesc, se respectă şi consideră că este suficient.

“Nu a fost să fie. Ne-am programat o dată, nu a fost, am mai programat o dată, nu a fost… Nu a avut actele din Germania. Am luat o pauză. A mai venit o dată cu nişte inele. Mama mea s-a internat în spital. Nu ne mai căsătorim pentru că nu ne mai căsătorim. Este luat domnul George! Eu când mă enervez fac nişte crize… Suntem împreună de 13 ani“, a spus Daniela Gyorfi.

“Dacă l-aş prinde în fapt… nicio femeie nu este proastă! George nu este ușă de biserică, fiind moldovean. Dacă te îndrăgosteşti de cineva cu adevărat nu are sens să stai cu mine nici pentru Maria, nici că mi-a murit mama, nici de milă, nici de silă, nici că suntem legaţi profesional. Nu trebuie să stea cu mine dacă nu mă iubeşte. Eu vorbesc în general. Nu ştii ce am păţit? Eram despărţiţi. L-am iertat cu totul. Îl iubesc, îl respect, are foarte multe calităţi. Are câteva chestii… Asta cu plecatul“, a mai spus Daniela Gyorfi în emisiunea Star Matinal.