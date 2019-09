Daniela Gyorfi a povestit prin ce probleme grele a trecut când era doar un copil. Mama artistei a rămas paralizată pe când Daniela avea doar 10 ani, iar de atunci ea s-a dus singură la școală și a avut și alte sarcini, de care un copil nu se atingea.

”Când aveam eu 10 ani, mama mea a rămas paralizată. M-am dus singură la şcoală. Eu nu am avut o copilărie despre care pot să spun că vai, îmi amintesc cu multă plăcere că am mers nu ştiu unde… Am avut grijă de mama mea.

Am făcut o şcoală, nu a fost nici cea mai proastă, nici cea mai bună. Voiau să iau bacul. Eu aveam fire de artist. Aveam ureche muzicală. La George Enescu când am intrat, am intrat pe un auz absolut. Înainte nu intrai pe relaţii”, a spus Daniela Gyorfi la Star Matinal.

Daniela Gyorfi și-a pierdut mama în 2013. Anica a murit la Spitalul Clinic de Urgență, fiind bolnavă de cancer la plămâni. De mai bine de 30 de ani, mama artistei suferea de o paralizie a picioarelor.

Daniela Gyorfi, certuri pe bani de la concerte

Daniela Gyorfi și George Tal formează un cuplu din 2006. Relația lor nu a fost ferită de certuri, mai ales că cei doi lucrează împreună, ca artist și impresar, iar discuțiile de la bani sunt și ele la ordinea zilei.

Este una dintre cele mai deschise vedete din România când vine vorba de subiecte tabu și a vorbit fără nicio problemă despre aceste lucruri. Daniela Gyorfi are o viață de cuplu fericită, dar certurile cu partenerul său, George Tal, nu lipsesc, mai ales că cei doi lucrează împreună.

”George fiind impresarul meu, banii noștri intră în casă în mod egal. El face rost de spectacole, eu cânt. Munca este în echipă. Eu nu vreau vile și palate, vreau să câștig atâția bani cât să nu am grija zilei de mâine. Nu există cupluri fără certuri, și noi spunem câteodată, gata, ne despărțim. El îmi spune că am gura mare. Avem și noi problemele noastre, dar suntem o familie unită”, a declarat artista.

“Eu l-am cunoscut în Germania. Faptul că el acolo avea o situaţie, avea şi doi copii din prima căsătorie, eu o aveam aici pe mama… a fost o situaţie puţin complicată. Nu am crezut în relaţia asta. Până la urmă lucrurile s-au aşezat. El a spus să stăm împreună, să vedem dacă ne înţelegem. Ne-am certat, ne-am despărţit. Nu a fost niciun motiv, doar orgoliul amândurora. Suntem două pietre foarte tari. Nimeni nu a crezut în această relaţie”, mărturisea Daniela Gyorfi, la Antena 1.