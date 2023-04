Daniela Iliescu a plecat din România fără Culiță Sterp: ”Am preferat să fiu cu gândurile mele”

În ultimul vlog postat pe canalul personal de You Tube, iubita lui Culiță Sterp a reușit să-i surprindă în mod plăcut pe internauți, dar în același timp să provoace și un val de reacții negative. Daniela Iliescu a plecat singură în Austria. Care este, de fapt, motivul pentru care l-a lăsat pe manelist acasă.

Nu sunt destul de rare momentele în care Daniela Iliescu este fără Culiță Sterp, însă, de data aceasta, lucrurile au stat destul de diferit. Feministă convinsă, iubita manelistului a explicat motivul pentru care a deci să plece singură în Austria.

Daniela Iliescu a preferat să plece în Austria fără Culiță Sterp

Pentru că a avut destul timp să-și asculte cele mai scunse gânduri, Daniela Iliescu a decis să le spună internauților de ce a ales să plece singură într-o altă țară. Pe lângă treburile pe care le-a avut de rezolvat, soția manelistului a vrut să fie un exemplu pentru toate femeile.

Daniela consideră că fiecare om trebuie să-și urmeze cursul vieții lui și dacă asta implică să o facă de una singură, fie că este vorba de rezolvarea unor probleme, așa cum a fost nevoită să o facă acum, ori pur și simplu pentru a se deconecta de rutina zilnică, de ce nu?!

„Știu că de cele mai multe ori sunt de neînțeles pentru cei mai mulți dintre voi. Mai ales pentru persoanele care nu mă cunosc. Știu că e ciudat că eu călătoresc singură, însă nu mai e nevoie să repet de ce nu pot călători cu Culiță.

Consider că fiecare om trebuie să își urmeze cursul vieții lui. Și dacă eu am o problemă, dacă am ceva ce ține de business sau îmi place să călătoresc, nu trebuie să o faci mereu împreună cu cineva”, a spus Daniela.

Totodată, iubita manelistului și-a încurajat urmăritoarele din mediul online să experimenteze astfel de aventuri și să descopere cât de benefic este timpul petrecut în singurătate, cu propria persoană. Daniela a făcut referire chiar la propria situație, dar și la alte activități mai mărunte, shopping sau mersul la o cafea.

Chiar vă încurajez să petreceți cât mai mult timp împreună cu voi. Când cineva pleacă pentru o perioadă din viața voastră, să învățați să vă bucurați de timpul petrecut cu voi. Atunci înseamnă că ați câștigat, că fericirea ta nu mai depinde de nimeni.

Să te poți bucura de lucrurile din viață singur, să poți să mergi la o cafea, să faci shopping, orice. Eu puteam acum să iau pe cineva cu mine, dar nu am luat. Am preferat să fiu eu cu gândurile mele”, a spus Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp.

