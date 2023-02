Culiță Sterp a răbufnit pe Instagram! Ce mesaj le-a transmis femeilor care își editează pozele

Culiță Sterp este foarte activ pe rețelele de socializare iar, recent, artistul a dorit să transmită un mesaj dur pentru femeile care își editează excesiv fotografiile. Cântărețul nu le-a „iertat” sub nicio formă și, și-a spus opinia despre „fenomenul” care a acaparat multe utilizatoare ale platformelor de socializare. Iată mai jos, în articol, ce le-a transmis acestora și ce dialog a avut cu partenera sa de viață.

Culiță Sterp și-a expus o părere, recent, pe rețelele de socializare despre persoanele care aleg să își editeze mult prea mult fotografiile. Cântărețul susține că astfel de acțiuni, practic, „deformează” realitatea și le sfătuiește pe doamne și domnișoare să nu își mai editeze imaginile pe care le postează în mediul online. Deși se pot strădui să prindă cadrul perfect la o fotografie, ar fi de preferat să nu exagereze și să o modifice prea mult în Photoshop sau pe diferite platforme sau aplicații.

Culiță Sterp a ajuns să ofere acest sfat, după ce, alături de partenera sa de viață, a luat parte la o mică „ședință foto” de cinci minute. Și pare-se că nu a ieșit cadrul perfect, dar nu s-au dat bătuți! Culiță Sterp și logodnica lui, Daniela, au avut un dialog, în mașină, despre acest lucru.

„Mă chinui de 5 minute să fac o poză cu doamna și am făcut vreo 10 până acum și niciuna nu e bună”, a mărturisit Culiță Sterp. Imediat, logodnica lui a continuat: „Mă dor obrajii de la cât am zâmbit în poză”.

Artistul a adresat o întrebare urmăritorilor săi: „Și voi pățiți așa când vreți să faceți poze cu nevestele voastre, cu iubitele, cu ce-o fi? Tot așa pățiți și voi, 10.000 de poze faceți?”.

Apoi, partenera sa de viață a ținut să îi ridice „mingea la fileu”: „Normal. Bucură-te, că altele le și editează”. Culiță nu le-a „iertat” pe femeile care își modifică pozele: „Altele le editează, e adevărat, asta am văzut și eu. Chiar le editează, le strâmbă, strâmbă pereții, strâmbă gardurile, strâmbă scaunele de pe lângă ele, mobila, nu mai editați pozele”.

Vezi și CULIŢĂ STERP, DECLARAŢII NEAȘTEPTATE DUPĂ CE S-A ÎNTÂLNIT CU SOȚUL VLĂDUȚEI LUPĂU LA UN EVENIMENT: ”BĂIATUL MEU DIN PRIMA CĂSĂTORIE”

Citește și CULIȚĂ STERP, O NOUĂ LOVITURĂ! CE VESTE NEAȘTEPTATĂ A PRIMIT, DUPĂ CE I-A FOST RESPINSĂ CEREREA DE A CÂNTA ÎN STRĂINĂTATE: „ACUM ESTE DE NEGĂSIT, NU ȘTIM CE S-A ÎNTÂMPLAT CU EL”

Daniela, partenera de viață a lui Culiță, a mers singură în Maroc

Daniela Iliescu a făcut o scurtă călătorie până în Maroc, de una singură. Și-a onorat prezența la o nuntă la care a fost invitată și a trăit o experiență unică. Pentru că artistul a avut un program ocupat și a trebuit să fie prezent la câteva evenimente, iar măsura controlului judiciar nu îl lasă să părăsească țara, Daniela a fost nevoită să fie singură, peste hotare.

”Eu sunt în Maroc, am venit de două zile. Ca să vă explic puțin contextul pentru că lumea o ia razna prin comentarii pe TikTok și pe Instagram, pentru că am plecat singură, fără Culiță și fără Milan. Ideea este așa, știți că Culiță nu poate părăsi țara și, în plus, Culiță este la cântat… Eu nu voiam să ratez această șansă să vin la o nuntă în Maroc. Iubita fratelui meu, Andreea, a fost invitată de fostul ei coleg la nunta lui, în Maroc. El a invitat-o alături de toată familia, mi-a propus și mie să vin. Mi-a spus că ei sunt foarte deschiși și este o experiență pe care dacă vreau să o trăiesc ar trebui să vin… Mi s-a părut o experiență foarte tare. Nu puteam să vin cu Milan și Culiță, deși mi-ar fi plăcut foarte mult și cred că Culiță s-ar fi distrat foarte tare”, a spus Daniela Iliescu, în cadrul unui vlog.

Sursă foto: captură video YouTube, Facebook