Culiţă Sterp, declaraţii neașteptate după ce s-a întâlnit cu soțul Vlăduței Lupău la un eveniment: ”Băiatul meu din prima căsătorie”

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Vlăduţa Lupău, soţul ei, Adi Rus, şi Culiţă Sterp au o frumoasă relaţie de prietenie. Atunci când se întâlnesc la evenimente, artiştii obişnuiesc să îşi petreacă timpul împreună, să povestească, să râdă şi să glumească. Recent, cei trei s-au întâlnit la o cântare, iar Culiță a profitat de ocazie pentru a-i amuza pe internauţi.

Culiţă Sterp a fost invitat recent la o nuntă, acolo unde a întreţinut atmosfera, în stilul său caracteristic. Artistul a reuşit să îi ridice pe cei prezenţi în picioare şi i-a distrat până dimineaţă.

În pauză, cântăreţul a stat la masă cu bunul său prieten, Adi Rus, moment pe care a ţinut să îl împărtăşească şi cu prietenii săi virtuali. Astfel, cei doi au făcut o poză, pe care ulterior, Culiţă a distribuit-o în mediul online.

În dreptul fotografiei a lăsat și un mesaj prin care a spus că Adi Rus este fiul lui din prima căsătorie, care a venit pe lume când el avea doar la 14 ani. Mulţi dintre cei care au văzut imaginea au catalogat gluma drept o ironie la adresa celor care îl crtitică pa artist şi spun despre el lucruri neadevărate.

„Cu băiatul meu din prima căsătorie! P.S.: L-am făcut la 14 ani”, a spus Culiță Sterp în mediul online, în dreptul fotografiei în care se află cu Adi Rus.

Nici iubita lui Culiţă Sterp nu a scăpat de criticile internauţilor

Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, a plecat recent, în Maroc, acolo unde a avut parte de o experiență inedită. Cu toate acestea, iubita cântărețului a fost criticată de cei care o urmăresc, pentru că a plecat fără logodnicul și copilul ei. Pentru a lămuri toată situația, tânăra le-a explicat fanilor motivul pentru care a decis să meargă de una singură în Maroc.

Chiar dacă nu a fost prea încântată de ideea de a merge singură atât de departe, Daniela nu a avut de ales. Iubita lui Culiță a fost invitată la o nuntă, acolo unde a trăit o experiență unică în viață. Iar motivul pentru care influencerița a plecat de una singură este legat de faptul că partenerul ei are de onorat contracte în weekend, și mai mult decât atât, nu poate părăsi țara, fiind plasat sub control judiciar.

”Eu sunt în Maroc, am venit de două zile. Ca să vă explic puțin contextul pentru că lumea o ia razna prin comentarii pe TikTok și pe Instagram, etc., pentru că am plecat singură, fără Culiță și fără Milan. Ideea este așa, știți că Culiță nu poate părăsi țara și, în plus, Culiță este la cântat…Eu nu voiam să ratez această șansă, să vin la o nuntă în Maroc. Iubita fratelui meu, Andreea, a fost invitată de fostul ei coleg la nunta lui, în Maroc. El a invitat-o alături de toată familia, mi-a propus și mie să vin. Mi-a spus că ei sunt foarte deschiși și este o experiență pe care dacă vreau să o trăiesc ar trebui să vin…Mi s-a părut o experiență foarte tare. Nu puteam să vin cu Milan și Culiță, deși mi-ar fi plăcut foarte mult și cred că Culiță s-ar fi distrat foarte tare”, a spus Daniela Iliescu, în cadrul unui vlog.