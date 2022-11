Daniela Iliescu, declarații noi despre accidentul pe care l-a provocat Culiță Sterp: „Încercarea prin care trece familia noastră…”

Logodnica lui Culiță Sterp a transmis un mesaj public prin care regretă cele întâmplate și a făcut lumină și a spus de ce nu vrea Culiță să ofere nici o declarație cu privire la accidentul pe care l-a produs în urmă cu câteva zile.

Daniela Iliescu, iubita și logodnica lui Culiță Sterp a vorbit despre accidentul în care a fost implicat manelistul și care a ținut prima pagină a ziarelor.

Logodnica manelistului a spus că regretă profund cele întâmplate și că își îndreaptă scuzele și regretele către șoferul care a fost implicat în accident. Mai mult decât atât, blondina le-a mulțumit tuturor pentru sprijinul și suportul oferit în această situație grea prin care trece atât Culiță, cât și familia acestuia.

„Vreau să ne cerem scuze publice, atât eu cât și Culiță, pentru cele întâmplate și să vă asigurăm că suntem perfect conștienți de gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet. Scuzele noastre se îndreaptă, în special, către șoferul autoturismului implicat în accident și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu. Avem încredere deplină în actul de justiție și Culiță și-a arătat de la început disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului. De asemenea, ne dorim să transmitem pe această cale un mesaj de mulțumire față de toți oamenii care ne-au fost alături, toți oamenii care ne-au sunat, care s-au îngrijorat și care ne-au dat mesaje în aceste momente grele, dar și celor care ne-au criticat, pentru că ne-au criticat pe bună dreptate și aș dori să luați această întâmplare ca un exemplu. Culiță regretă mult și vă asigur că este marcat de această întâmplare și eu cred că veți vedea un om schimbat în viitorul apropiat, un om mult mai bun decât ați văzut până acum”.

(CITEȘTE ȘI:Ce făceau, de fapt, Culiță Sterp și dansatoarea blondă în mașină, înainte de accident: „Au fost prea…”)

De ce nu a ieșit Culiță să ofere declarații

Tot logodnica acestuia a mai precizat care e motivul pentru care Culiță nu a ieșit să declare nimic despre cele întâmplate.

„Încercarea prin care trece familia noastră în aceste momente nu este una ușoară și ne dorim înțelegere și mai ales, respectarea vieții private. Știți că mereu am fost transparenți față de voi și de asta am ieșit să dau mesaj, iar poate în următoarele zile vă vom ține la curent și noi și Culiță o să iasă ca să vă spună și el ce are de spus, dar în acest moment are nevoie de o pauză și are nevoie să digere tot ce s-a întâmplat, așa că noi vrem să-i fim alături și mulțumim pe această cale, încă o dată pentru că sunteți alături de noi”, a spus aceasta, în cadrul unui videoclip postat pe Tik Tok.