Daniela Iliescu, probleme în sarcină! Ce i-au interzis medicii să facă în primul trimestru: „Doamna doctor a văzut acolo un...”

În urmă cu doar câteva zile, Daniela Iliescu și Culiță Sterp luau pe toată lumea prin surprindere. Aceștia au anunțat că au ajuns în fața ofițerului de Stare Civilă, dar și că urmează să devină părinți pentru a doua oară. După marele anunț, partenera artistului a oferit mai multe informații despre sarcină și a dezvăluit cu ce probleme s-a confruntat în primul trimestru de sarcină. Ce i-au interzis medicii să facă?

După mai bine de cinci ani de relație și un copil împreună, Culiță Sterp și Daniela Iliescu au decis să facă pasul cel mare. De asemenea, cei doi își măresc și familia și așteaptă acum încă un copil. Micuțul Milan (3 ani) o să aibă în curând un partener de joacă. Acum, Daniela este în luna a șasea de sarcină, iar primul trimestru a fost unul dificil pentru ea, căci s-a confruntat cu câteva probleme.

Pentru o lungă perioadă, Daniela Iliescu și Culiță Sterp au ascuns faptul că așteaptă încă un copil. Cei doi și-au dorit să facă anunțul cel mare după ce s-au asigurat că sarcina decurge așa cum trebuie. Deși acum lucrurile merg bine, recent, Daniela Iliescu a recunoscut că primul trimestru nu a fost unul lipsit de probleme.

Mai exact, se pare care în primul trimestru partenera lui Culiță Sterp nu a avut voie deloc să facă efort. Medicii au descoperit un hematom care se formase odată cu sarcină, așa că au sfătuit-o pe Daniela Iliescu să evite orice fel de efort și să aibă grijă de ea. Aceasta a respectat întocmai indicațiile, iar acum a scăpat de orice problemă.

„La primul control mi-a spus că sarcina este ok, totul este în regulă, doar că doamna doctor a văzut acolo un hematom care se formase odată cu sarcină, hematom decidual se numește și se formează atunci când se formează și sarcina, nu se cunosc exact cauzele și a trebuit să fac un tratament în primul trimestru, pe care l-am făcut, a fost totul ok, nu aveam simptome, nu aveam nimic, doar că nu am avut voie să fac efort, ăsta a fost singurul lucru. Mi-a spus că mă roagă să nu merg la sală. Am făcut tratamentul acesta și am avut grijă să nu fac efort, să nu ridic, să nu fac mișcări bruște și așa mai departe”, a dezvăluit Daniela Iliescu, într-un videoclip postat pe YouTube.