Momentul în care Culiță Sterp a aflat că o să devină tată pentru a doua oară! Nu se aștepta niciodată la asta

Zilele trecute, Culiță Sterp a luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta și Daniela Iliescu au dezvăluit că și-au unit destinele în mod oficial, dar și că urmează să fie părinți pentru a doua oară. Toate le-au făcut în mare secret, iar acum artistul a dat mai multe detalii despre tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața lui. Cum a aflat cântărețul că urmează dă devină tată pentru a doua oară?

În weekend-ul ce tocmai a trecut, prin intermediul unei noi piese lansate, Culiță Sterp și Daniela Iliescu le-au dat fanilor veștile cele mari. Cei doi au anunțat că au făcut atât cununia civilă, cât și cununia religioasă, dar și că urmează să devină părinți pentru a doua oară. Urmăritorii celor doi au fost curioși să afle mai multe detalii despre tot ce s-a întâmplat, iar acum Culiță Sterp a oferit răspunsurile.

(CITEȘTE ȘI: Culiță Sterp a dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă! Fetiță sau băiețel? „Asta-i burta lui mami și aici e…”)

Recent, Culiță Sterp a dat mai multe detalii despre schimbările importante din viața lui. Se pare că el și partenera sa au ales să facă totul în mare secret și nici măcar familiile lor nu au știut nimic, până în ultima clipă. În ceea ce privește sarcina, artistul a mărturisit că soția sa este însărcinată în aproape șase luni deja, iar motivul pentru care au ținut totul ascuns este că mai întâi au vrut să se asigure că totul este bine în ceea ce îl privește pe bebeluș.

„Am ținut până acum ascunsă chestia asta. Deja are mai mult de 5 luni, cred că se apropie de 6. Am vrut să ne asigurăm că copilul e bine, că e sănătos, că e totul ok. Nu am vrut să dezvăluim chiar când am aflat, am zis să ținem noi secret că e mai bine așa. Nu am spus la absolut nimeni, nici familia nu știa că e însărcinată. Ulterior, părinții ei aflaseră, pentru că stând cu ei, o vedeau. În rest, nimeni. Frații mei, familia mea, nu au știut nimic.

Îmi doresc o fetiță, încă nu știm ce va fi. Până la urmă, nu contează ce e, important e să fie sănătos. O să facem un gender reveal, prin care să vedem ce e, dar și acela va fi secret”, a declarat Culiță Sterp, potrivit WOWbiz.ro.