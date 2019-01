Daniela Stan, dansatoarea preferată a lui Florin Salam: ”Am fost în depresie!”

Daniela Stan este o femeie împlinită. Cunoscută drept dansatoarea preferată a lui Florin Salam, ea este – totodată – o mamă și o soție fericită. Considerată încă o bombă-sexy a plaiurilor autohtone, Daniela a fost invitată în emisunea ”Răi da` Buni” și a vorbit, deschis, despre problemele pe care le-a avut în trecut.

Are 23 de ani. S-a căsătorit, are o fetiță superbă și se consideră o femeie fericită și împlinită. Mulți nu cunosc, însă, că dansatoarea de manele a fost în… depresie. S-a întâmplat chiar după ce Daniela a născut, iar sportul a ajutat-o să își revină la normalitate. Acum privește către acea perioadă dificilă cu detașarea pe care ți-o poate oferi numai gândul că ai învins.

„Fetița mea are trei ani. Nu mai sunt blondă de mulți ani. Viața mea s-a schimbat în bine de când a venit pe lume fetița mea. Sunt slabă și tonifiată. Merg de trei, patru ori pe săptămână la sală. Am făcut o depresie după ce am născut și mi-am revenit prin sport. Am evoluat și pe plan profesional și pe cel personal, am un soț minunat și o fetiță superbă, nu-mi lipsește nimic”, a povestit Daniela Stan în timpul emisiunii ”Răi Da’ Buni”.

