Dănuț Lupu, protagonistul unui gest incredibil la scurt timp după ce a fost eliberat din penitenciar: „N-am omorât pe nimeni!”

Dănuț Lupu (57 de ani) a fost eliberat, în cursul zilei de miercuri, 3 aprilie 2024, din penitenciarul Rahova. La scurt timp după ce a părăsit instituția, fostul internațional roman a fost protagonistul unui gest incredibil, în stradă. Totul s-a petrecut în timp ce oferea declarații referitoare la dosarul în care îi apare numele.

Dănuț Lupu a fost eliberat, astăzi, din spatele gratiilor. Se afla în penitenciarul Rahova, deoarece a fost condamnat la șapte luni și zece zile pentru conducerea, de mai multe ori, fără permis. A fost dus în spatele gratiilor în data de 2 octombrie 2023. Înainte de termen, fostul internațional român a părăsit închisoarea, fiind așteptat să răspundă la câteva întrebări adresate de jurnaliști. În timp ce reporterii au adresat întrebările, bărbatul a fost protagonistul unui moment care a fost surprins de camerele video.

„(n.r. Mai conduceţi fără permis) Niciodată! (n.r. Vă întoarceţi la CS Dinamo) Nu ştiu nimic! (n.r. Ce aţi învăţat în aceste şase luni) Ce ai învăţa şi tu dacă ai veni aici. Nu am ce să vorbesc. Eu cred că, până la urma urmei, am făcut o greşeală, am plătit pentru ea. Regret ce am făcut, nu mai are rost să vorbesc. Mă duc acasă, am o familie, am ce să fac. E normal, o să fac tot ce e posibil să redobândesc carnetul de conducere. Când îl voi lua, voi conduce iar. Respect regulile de circulaţie, n-am făcut niciun accident, nu m-au prins drogat, n-am omorât pe nimeni”, a declarat Dănuţ Lupu.